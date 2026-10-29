Σενάριο για Ολυμπιακό και Στιβ Σολβέ από τη Γαλλία

Ο Στιβ Σολβέ βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού, καθώς, σύμφωνα με την Equipe, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προσεγγίσει την πλευρά του έμπειρου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αγωνίζεται στη Σαμπάχ του Αζερμπαϊτζάν.

Ο 30χρονος στόπερ, με καταγωγή από τη Γουαδελούπη και ύψος 1,91 μ., δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, από τον Ιανουάριο θα έχει τη δυνατότητα να συμφωνήσει με άλλη ομάδα για να μετακινηθεί ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Αλ Καλίτζ από τη Σαουδική Αραβία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, επιδιώκοντας να προχωρήσουν σε συμφωνία από τον Ιανουάριο. Την ίδια στιγμή, η Σαμπάχ επιχειρεί να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον ποδοσφαιριστή, προκειμένου να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.