Βόλος - Ατρόμητος 1-3: Μεγάλο βήμα πρόκρισης από τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό (vids)

Ο Ατρόμητος έβγαλε αντίδραση μετά το αρχικό προβάδισμα του Βόλου και με τρία γκολ μέσα σε ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο πήρε μεγάλη νίκη στο Πανθεσσαλικό για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτό με τον Χαραλαμπόγλου, όμως η απάντηση των Περιστεριωτών ήταν άμεση, καθώς ο Οφόρι ισοφάρισε στο 11’ και ο Μουτουσαμί ολοκλήρωσε την ανατροπή δύο λεπτά αργότερα. Στο 22’, μάλισταη ομάδα του Κέρκεζ διεύρυνε το προβάδισμά της, με τον Οφόρι να δημιουργεί τη φάση και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα μετά από κόντρα στον Αγιάνκουα.

Με τη νίκη αυτή οι «κυανόλευκοι» έφτασαν τους έξι πόντους κι έκαναν μεγάλο... άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση, την ώρα που οι Θεσσαλοί παρέμειναν στον έναν βαθμό.

Ημίχρονο… φωτιά με τέσσερα γκολ

Ο Ατρόμητος και ο Βόλος πρόσφεραν ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, με τέσσερα γκολ και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανατρέψουν γρήγορα το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων, ενώ είχαν την ευκαιρία να πάνε στα αποδυτήρια με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή ανήκε στον Ατρόμητο, με τον Τσιλούλη να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή στο 5’. Η μπάλα κόντραρε και ο Σιαμπάνης χρειάστηκε να επέμβει, παραχωρώντας κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, ωστόσο, ο Βόλος ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ. Ο Γκούρνιτς έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Μεντίλ γύρισε την μπάλα και ο Χαραλαμπόγλου, από πλεονεκτική θέση και με κενή εστία, την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση του Ατρομήτου ήταν άμεση. Στο 11’, ο Οφόρι ξεχώρισε με την ατομική του ενέργεια, συνεργάστηκε με τον Πνευμονίδη με το ένα-δύο και νίκησε τον Σιαμπάνη για την ισοφάριση.

Οι Περιστεριώτες δεν έμειναν εκεί και δύο λεπτά αργότερα ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Ο Τσιλούλης άνοιξε την μπάλα στον Παπαδόπουλο, εκείνος έβγαλε τη σέντρα και ο Μουτουσαμί με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-2.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να εκμεταλλεύεται τα κενά στην άμυνα του Βόλου και στο 22’ διεύρυνε το προβάδισμά του. Ο Οφόρι πραγματοποίησε νέα εξαιρετική ατομική προσπάθεια και γύρισε την μπάλα στην περιοχή, με τον Αγκιάκουα να παρεμβαίνει και να τη στέλνει άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-3.

Οι γηπεδούχοι αναζήτησαν αντίδραση και στο 41’ ο Χαραλαμπόγλου επιχείρησε ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ. Ο Ντιέγκνκ δεν συγκράτησε αρχικά την μπάλα, αλλά κατάφερε να τη μπλοκάρει στη δεύτερη προσπάθεια.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ατρόμητος είχε την ευκαιρία να αποκτήσει προβάδισμα τριών τερμάτων. Στο 45’+1’, ο Τσιλούλης έκανε ωραία προσπάθεια μέσα στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Κάργα, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση, όμως στο 45’+2’ έστειλε την μπάλα άουτ, χάνοντας την ευκαιρία να κάνει το 1-4 πριν από την ανάπαυλα.

Έπεσε ο ρυθμός κι έμεινε το 3-1

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στα πρώτα λεπτά. Ο Ατρόμητος, ωστόσο, ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος, όταν στο 57’ βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, αλλά ο Σιαμπάνης διάβασε σωστά τη φάση, έκανε έγκαιρη έξοδο και πρόλαβε τον Τσιλούλη.

Τρία λεπτά αργότερα, οι Περιστεριώτες δημιούργησαν ακόμη μία ευκαιρία. Ο Παπαδόπουλος εκτέλεσε φάουλ και ο Τσαντίλας πήρε την κεφαλιά, όμως ο τερματοφύλακας του Βόλου μπλόκαρε χωρίς δυσκολία.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στο 70’, με τον Κάτσικα να πιάνει την κεφαλιά, αλλά την μπάλα να περνά ψηλά άουτ. Η απάντηση του Ατρομήτου ήρθε τρία λεπτά αργότερα, όταν ο Τσιγγάρας επιχείρησε σουτ, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Στο 74’, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά σε ένα ακόμη γκολ. Ο Σερτζίνιο έβγαλε την πάσα στον Παπαδόπουλο μέσα στην περιοχή, εκείνος επιχείρησε το πλασέ, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε και κράτησε το σκορ στα ίδια επίπεδα.

Ο Βόλος αναζήτησε ένα γκολ που θα τον έβαζε ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα και στο 76’ ο Κάργας δοκίμασε ένα συρτό πλασέ, με τον Ντιένγκ να μπλοκάρει σταθερά, διατηρώντας το προβάδισμα του Ατρομήτου.

Βόλος - Ατρόμητος 1-3

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος.

Κίτρινες: Κάργας, Γκονζάλες, Ουρτάδο, Κόμπα - Καραμάνης.

Βόλος (Χουάν Κάρλος Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Μεντίλ (46' Νεγιού), Κάτσικας, Κάργας, Γκονζάλες (67' Ρεγκίς), Λυκουρίνος (46' Τασιούρας), Μπούρνιτς (57' Πιερ - Γκάμπριελ), Κόμπα, Αγιακουά, Καμπελά (46' Ουρτάδο), Χαραλαμπόγλου.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Nτιένγκ, Μουντές, Μάγκνουσον, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Καραμάνης (86' Περέα), Μουτουσαμί (32’ Τσιγγάρας), Πνευμονίδης (86' Κώτσης), Τσιλούλης (71' Σερτζίνιο), Οφόρι (71' Τσούμπερ), Τσαντίλας.