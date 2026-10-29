Άρης: «Ανεβαίνουν» Μορόν και Γιαννιώτας, νέο πρόβλημα με Μπρούμα

Στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στρέφει πλέον την προσοχή του ο Άρης, μετά την ήττα με 2-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στις προπονήσεις την Πέμπτη (29/10), με το πρόγραμμα να πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου, ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής (1/11, 17:00) στο «Λάμπρος Κατσώνης», για την 9η αγωνιστική της Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε τόσο θετικά, όσο και αρνητικά νέα από το ιατρικό δελτίο. Οι Γιάννης Γιαννιώτας και Λορέν Μορόν συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης, αυξάνοντας σταδιακά την έντασή τους και ενισχύοντας τις πιθανότητες να είναι διαθέσιμοι απέναντι στους Βοιωτούς.

Από την άλλη πλευρά, ο Ούρος Ράτσιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, όπως και οι Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ, οι οποίοι συνεχίζουν τη δική τους προσπάθεια για επιστροφή.

Σε ό,τι αφορά τον Αρμίντο Μπρούμα, ο Πορτογάλος εξτρέμ ξεκίνησε θεραπεία λόγω μυϊκού προβλήματος. Οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, προκειμένου να εκτιμήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Η απουσία του, πάντως, από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό θεωρείται δεδομένη.