Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ατρομήτου κόντρα στον Βόλο

Ο Ατρόμητος επικράτησε 3-1 του Βόλου εκτός έδρας και ανέβηκε στους έξι βαθμούς, ισοφαρίζοντας την ΑΕΚ στην τέταρτη θέση. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με τον Χαραλαμπόγλου στο 8', όμως η ομάδα του Κέρκεζ έκανε την ανατροπή με τους Οφόρι (11'), Μουτουσαμί (13') και το αυτογκόλ του Αγιάνκουα (23').

Τα αποτελέσματα

Τρίτη 27/10:

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1

Άστερας AKTOR - Κηφισιά 0-2

Τετάρτη 28/10

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα 0-2

Μαρκό - Ολυμπιακός 0-2

Παναθηναϊκός - Άρης 2-1

ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-0

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1

Πέμπτη 29/10

Βόλος - Ατρόμητος 1-3

Η βαθμολογία