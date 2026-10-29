Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ατρομήτου κόντρα στον Βόλο

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ατρομήτου κόντρα στον Βόλο
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Ο Ατρόμητος επικράτησε 3-1 του Βόλου εκτός έδρας και ανέβηκε στους έξι βαθμούς, ισοφαρίζοντας την ΑΕΚ στην τέταρτη θέση. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με τον Χαραλαμπόγλου στο 8', όμως η ομάδα του Κέρκεζ έκανε την ανατροπή με τους Οφόρι (11'), Μουτουσαμί (13') και το αυτογκόλ του Αγιάνκουα (23').

Τα αποτελέσματα

Τρίτη 27/10:

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1

Άστερας AKTOR - Κηφισιά 0-2

Τετάρτη 28/10

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα 0-2

Μαρκό - Ολυμπιακός 0-2

Παναθηναϊκός - Άρης 2-1

ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-0

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1

Πέμπτη 29/10

Βόλος - Ατρόμητος 1-3

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός – 9 βαθμοί
  2. Παναθηναϊκός - 9 βαθμοί
  3. ΠΑΟΚ – 7 βαθμοί
  4. ΑΕΚ – 6 βαθμοί
  5. Ατρόμητος – 6 βαθμοί
  6. Καλαμάτα – 5 βαθμοί
  7. ΟΦΗ – 4 βαθμοί
  8. Αστέρας AKTOR – 4 βαθμοί
  9. Κηφισιά - 4 βαθμοί
  10. Άρης – 4 βαθμοί
  11. ΑΕΛ – 4 βαθμοί
  12. Νίκη Βόλου 3 βαθμοί
  13. Βόλος Elabet – 1 βαθμός
  14. Μαρκό – 1 βαθμός
  15. Νέστος Χρυσούπολης – 0 βαθμοί
  16. Πανσερραϊκός – 0 βαθμοί
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