Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ατρομήτου κόντρα στον Βόλο
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Ατρόμητος επικράτησε 3-1 του Βόλου εκτός έδρας και ανέβηκε στους έξι βαθμούς, ισοφαρίζοντας την ΑΕΚ στην τέταρτη θέση. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με τον Χαραλαμπόγλου στο 8', όμως η ομάδα του Κέρκεζ έκανε την ανατροπή με τους Οφόρι (11'), Μουτουσαμί (13') και το αυτογκόλ του Αγιάνκουα (23').
Τα αποτελέσματα
Τρίτη 27/10:
Τετάρτη 28/10
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα 0-2
Πέμπτη 29/10
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός – 9 βαθμοί
- Παναθηναϊκός - 9 βαθμοί
- ΠΑΟΚ – 7 βαθμοί
- ΑΕΚ – 6 βαθμοί
- Ατρόμητος – 6 βαθμοί
- Καλαμάτα – 5 βαθμοί
- ΟΦΗ – 4 βαθμοί
- Αστέρας AKTOR – 4 βαθμοί
- Κηφισιά - 4 βαθμοί
- Άρης – 4 βαθμοί
- ΑΕΛ – 4 βαθμοί
- Νίκη Βόλου 3 βαθμοί
- Βόλος Elabet – 1 βαθμός
- Μαρκό – 1 βαθμός
- Νέστος Χρυσούπολης – 0 βαθμοί
- Πανσερραϊκός – 0 βαθμοί