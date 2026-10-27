Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-2: Έκανε «σεφτέ» στο Κύπελλο η ομάδα του Λέτο

Με δύο εντυπωσιακά τέρματα των Εμπουλά και Θεοδωρίδη, η Κηφισιά επικράτησε με 2-0 του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και πιάνοντας τους Αρκάδες στους 4 βαθμούς.

Σε ένα παιχνίδι με φρενήρη ρυθμό και εκατέρωθεν ευκαιρίες, η ομάδα των Βορείων Προαστίων αποδείχθηκε απόλυτα αποτελεσματική. Ο Εμπουλά στο 41' με εκπληκτικό «κεραυνό» εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ, ενώ στο 51' ο Θεοδωρίδης με εντυπωσιακό εναέριο πλασέ μετά από γύρισμα του Πολυκράτη σφράγισε τη νίκη γράφοντας το 0-2.

Ο Αστέρας AKTOR πίεσε στη συνέχεια για να ξαναμπεί στο διεκδίκηση του ματς, όμως ο Αναγνωστόπουλος φώναξε «παρών» όποτε χρειάστηκε, διατηρώντας το μηδέν στην εστία του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Αστέρας AKTOR: Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Καλτσάς, Γκέζος, Τσίκο, Εντερ, Ορόσκο, Κιμπιόκα, Ρικαρντίνιο.

Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Πέτκοβ, Καλοσκάμης, Σόουζα, Πολυκράτης, Γιάγκνε, Μπένι, Μαγγανά, Εμπουλά, Θεοδωρίδης.