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Ντουμπάι - Παρί 93-99: Ρόντεν και Ιφί σόκαραν τους Άραβες

Με επιθετική πολυφωνία και το δίδυμο Ρόντεν-Ιφί να βγαίνει μπροστά, η Παρί επικράτησε με 99-93 της Ντουμπάι για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, υποχρεώνοντας την ομάδα από τα Εμιράτα στην τρίτη της ήττα στη διοργάνωση.

Ντουμπάι - Παρί 93-99: Ρόντεν και Ιφί σόκαραν τους Άραβες
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Τι και αν οι Μπέικον και Καμπενγκέλε πραγματοποίησαν την κορυφαία τους εμφάνιση στη φετινή EuroLeague.

Η Παρί άντεξε στην πίεση της Ντουμπάι και με ένα σπουδαίο «διπλό» με 99-93 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-6, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην τρίτη τους ήττα (5-3) στη διοργάνωση.

Οι Γάλλοι επέβαλαν τον ρυθμό τους στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, χτίζοντας διψήφιες διαφορές και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο +7 για το 47-54.

Στην επανάληψη, η Ντουμπάι αντέδρασε και προσπέρασε προσωρινά, όμως η Παρί βρήκε μεγάλες επιθετικές λύσεις με τους Ρόντεν (20π.) και Ιφί (20π.), διατηρώντας την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, το καθοριστικό τρίποντο του Ιφί «κλείδωσε» οριστικά τη νίκη για τους φιλοξενούμενους, αφήνοντας στα σκουπίδια τις τρομερές επιδόσεις των Μπέικον (24π., 10 ριμπ.) και Καμπενγκέλε (22π., 13 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 47-54, 72-73, 93-99

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