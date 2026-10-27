· Παρτιζάν

Πεναρόγια: «Ταλέντο και δύναμη η Βιλερμπάν»

Στην ποιότητα και τη σωματική δύναμη της Βιλερμπάν στάθηκε ο Χουάν Πεναρόγια, ενόψει της αναμέτρησης της Παρτιζάν με τη γαλλική ομάδα για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Πεναρόγια: «Ταλέντο και δύναμη η Βιλερμπάν»
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Η Παρτιζάν ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Βιλερμπάν την Τρίτη (28/10, 21:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Χουάν Πεναρόγια να επισημαίνει τις δυσκολίες της αναμέτρησης.

Ο προπονητής της σερβικής ομάδας υπογράμμισε πως η Βιλερμπάν διαθέτει ταλέντο, σωματικά προσόντα και εμπειρία, στοιχεία που απαιτούν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα από τους παίκτες του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα της διπλής αγωνιστικής εβδομάδας, η προσοχή όλων είναι αποκλειστικά στραμμένη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χουάν Πεναρόγια: «Είναι ένα νέο παιχνίδι και κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν. Παρόλο που έχουμε μπροστά μας μια "διαβολοβδομάδα", αυτή τη στιγμή όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι.

Πρόκειται για μια ταλαντούχα και σωματικά δυνατή ομάδα, με έμπειρους και σημαντικούς παίκτες, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό».

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