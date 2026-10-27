Μονέκε και Μπλόσομγκεϊμ για το «Λιόλιος Gate»: «Παλεύεις με κάτι που δεν μπορείς να νικήσεις»

Το ζήτημα των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης των Τσίμα Μονέκε και Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, στο podcast «Triple Threat».

Οι δύο παίκτες αναφέρθηκαν στις πληροφορίες που έχουν δει να δημοσιοποιούνται, με τον Μονέκε να εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια υπόθεση στην αξιοπιστία των διοργανώσεων και στην επαγγελματική πορεία των αθλητών. Από την πλευρά του, ο Μπλόσομγκεϊμ στάθηκε στην ανάγκη να γίνει σαφές τι ακριβώς έχει συμβεί, θέτοντας ερωτήματα για το εύρος της υπόθεσης και τις πιθανές προεκτάσεις της.

Αναλυτικά τα όσα είπαν:

Μονέκε: «Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ορισμένοι διαιτητές συνωμότησαν με κάποιο σημαντικό πρόσωπο προκειμένου να χειραγωγήσουν συγκεκριμένους αγώνες. Και αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια.Προφανώς, δεν γνωρίζουμε αν συνέβαινε σε κάθε παιχνίδι. Αλλά από τη στιγμή που το έχεις κάνει μία φορά, δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ ότι το έκανες μόνο μία φορά. Ποιος ξέρει πόσα παιχνίδια μπορεί να εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία;

Είδα επίσης πολλά σχόλια σχετικά με τη συγκεκριμένη διαιτητή της EuroLeague. Προφανώς, είναι η μοναδική με την οποία είχα προσωπική εμπειρία, καθώς δεν έχω αγωνιστεί ποτέ στην Ελλάδα και δεν γνωρίζω τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Αυτό που ξέρω, όμως, είναι ότι συμβαίνουν πράγματα στον αθλητισμό που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Και αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει την επαγγελματική ζωή και τα προς το ζην των παικτών.

Γιατί ουσιαστικά παλεύεις απέναντι σε κάτι που δεν μπορείς να δεις, που δεν μπορείς να νικήσεις και που δεν μπορείς να ελέγξεις. Και τελικά μπορεί να επηρεαστείς αρνητικά επειδή βρίσκεσαι στην ομάδα που χάνει. Ή, αντίθετα, να ανταμειφθείς επειδή βρίσκεσαι στην ομάδα που κερδίζει. Αυτά είναι τα βασικά που γνωρίζω. Θέλω να μάθω περισσότερα και έχω πολλά ακόμη να πω».

Μπλόσομγκειμ: «Εγώ γνωρίζω μόνο όσα βλέπω στο Twitter. Από όσα έχω καταλάβει, πρόκειται για κάποιους διαιτητές του ελληνικού πρωταθλήματος που χειραγώγησαν ορισμένους αγώνες. Δεν είμαι σίγουρος, όμως. Δεν πρόκειται για αγώνες της EuroLeague, σωστά; Μόνο για παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος; Και μετά, προφανώς, υπάρχει και η συγκεκριμένη διαιτητής της EuroLeague. Επίσης, βρήκαν χρήματα στα διαμερίσματά τους, καθώς και κάποιες φανέλες και άλλα αντικείμενα. Αλλά ναι, νομίζω ότι μπορείτε να μας εξηγήσετε την υπόθεση με περισσότερες λεπτομέρειες και στη συνέχεια να τη συζητήσουμε περαιτέρω.

Ελπίζω τουλάχιστον να μη συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη EuroLeague. Αν και, προφανώς, θα στοιχημάτιζα ότι πιθανότατα συμβαίνουν. Απλώς δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είναι, πάντως, μια πολύ θλιβερή κατάσταση για το ελληνικό μπάσκετ. Από όσα γνωρίζω, φαίνεται πως αυτές οι αποφάσεις έρχονταν από πολύ ψηλά, κάτι που είναι πραγματικά λυπηρό. Αλλά το ερώτημα που έχω είναι: Γιατί; Ποιο είναι το νόημα να κάνεις κάτι τέτοιο;»

Μονέκε: «Έχω αγωνιστεί σε αρκετά παιχνίδια στα οποία ένιωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και σίγουρα, παρακολουθώντας πολλά παιχνίδια, υπήρχαν στιγμές που σκεφτόμουν ότι κάτι δεν κολλάει. Απλώς πιστεύω ότι κάνει τους ανθρώπους να νοιάζονται όλο και λιγότερο. Κάνει τους αθλητές να ενδιαφέρονται λιγότερο. Και εδώ είναι που δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους αθλητές επειδή θέλουν να πάνε σε συγκεκριμένα μέρη ή επειδή δεν θέλουν να αγωνιστούν σε κάποιες χώρες. Γιατί σκέφτονται: “Φίλε, έτσι κι αλλιώς όλα είναι στημένα”.Αν αυτή είναι η κατάσταση, τότε φτάνεις στο σημείο να λες: “Ποιος νοιάζεται;” Έχω ακούσει κάτι τέτοιο από αρκετούς πρώην συμπαίκτες μου, στα εννέα χρόνια που αγωνίζομαι επαγγελματικά στο μπάσκετ.

Τους έχω ακούσει να λένε, με απλά λόγια: “Έτσι κι αλλιώς όλα είναι στημένα. Ποιος χέστηκε; Θα πάω στην Ιαπωνία ή κάπου αλλού, θα παίρνω τον μισθό μου και θα επιστρέφω σπίτι μου”.Και αυτό συμβαίνει επειδή αισθάνονται ότι ορισμένα πράγματα δεν είναι δίκαια».