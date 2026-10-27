EUROLEAGUE · Ντουμπάι · Παρί Ντουμπάι - Παρί 93-99: Τα Highlights από το «διπλό» των Γάλλων στα Εμιράτα ONSPORTS TEAM 27 Οκτωβρίου 2026, 21:37 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Παρί κόντρα στην Ντουμπάι. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Euroleague EuroLeague27 highlights COMMENTS LATEST NEWS 22:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «Ζητώ συγγνώμη»: Οργή στην Κίνα για τον Κιλιάν Εμπαπέ που αποκάλεσε τον Μάο Τσετούνγκ δικτάτορα 22:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Η αποστολή της Μαρκό για το ιστορικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (pic) 22:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «Καμπάνα» στην Μπαρτσελόνα για την υπόθεση του Χούλιαν Άλβαρες - Δικαίωση για την Ατλέτικο Μαδρίτης 21:52 EUROLEAGUE LIVE Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ισπανικό ντέρμπι για την 8η αγωνιστική της EuroLeague 21:37 EUROLEAGUE Ντουμπάι - Παρί 93-99: Τα Highlights από το «διπλό» των Γάλλων στα Εμιράτα 21:33 ΜΠΑΣΚΕΤ Μπαχτσεσεχίρ - ΠΑΟΚ 84-81: Τα highlights από την ήττα του «Δικέφαλου» στην Κωνσταντινούπολη 21:33 ΜΠΑΣΚΕΤ Στην Τσεντεβίτα ο Γιώργος Μοναμά 21:24 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός - Μπενφίκα 3-2: Τρομερή ανατροπή και φουλ για... πρόκριση οι «ερυθρόλευκες» 21:21 EUROLEAGUE LIVE Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε: Το κρίσιμο ματς για την 8η αγωνιστική της EuroLeague 21:17 ΜΠΑΣΚΕΤ Μονέκε και Μπλόσομγκεϊμ για το «Λιόλιος Gate»: «Παλεύεις με κάτι που δεν μπορείς να νικήσεις» 21:16 ΜΠΑΣΚΕΤ LIVE Μούρθια - Περιστέρι: Για το Basketball Champions League 21:04 ΜΠΑΣΚΕΤ Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ηχητικό καταρρίπτει τον ισχυρισμό Λιόλιου ότι δεν είχε σχέσεις με διαιτητές ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ