Ολυμπιακός - Μπενφίκα 3-2: Τρομερή ανατροπή και φουλ για... πρόκριση οι «ερυθρόλευκες»

Με μια μυθική ανατροπή από το 0-2 στο «Μελίνα Μερκούρη», οι «ερυθρόλευκες» λύγισαν την Μπενφίκα με 3-2 στο τάι-μπρέικ και απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς στη Λισαβόνα (4/11, 22:45).

Το σύνολο του Κοντίσεβιτς έβγαλε μεγάλη αντίδραση μετά το 2-0, γυρίζοντα το παιχνίδι και παίρνοντας μια σπουδαία νίκη.

Η Μπενφίκα τιμώρησε τα λάθη και το νωθρό ξεκίνημα των «ερυθρόλευκων», κατακτώντας τα δύο πρώτα σετ με 25-16 και 25-23. Ωστόσο, η απάντηση των γηπεδούχων ήταν υποδειγματική και με οδηγό την εξαιρετική Μπάνιστερ και σταθερές λύσεις από Τραμπάλι και Τερζόγλου, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο τρίτο (25-15) και πήρε οριακά το τέταρτο σετ (25-22), στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο σετ, δύο καθοριστικοί άσοι της Τερζόγλου έδωσαν αέρα διαφοράς για το 10-5, με την ασταμάτητη Μπάνιστερ να... τελειώνει το σετ με 15-10 και να «σφραγίζει» μια επική νίκη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το φετινό σύστημα της CEV στα νοκ άουτ παιχνίδια, για να «κλειδώσει» η πρόκριση στην επόμενη φάση του Challenge Cup, οι Πειραιώτισσες θα χρειαστούν νίκη στον επαναληπτικό της Πορτογαλίας, διαφορετικά αν η Μπενφίκα ισοφαρίσει τις νίκες, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στο «χρυσό» σετ.

Τα σετ: 3-2 (16-25, 23-25, 25-15, 25-22, 15-10).