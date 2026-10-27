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«Καμπάνα» στην Μπαρτσελόνα για την υπόθεση του Χούλιαν Άλβαρες - Δικαίωση για την Ατλέτικο Μαδρίτης

Ποινή... χάδι στους «μπλαουγκράνα» για την υπόθεση του Αργεντινού φορ των Μαδριλένων.

«Καμπάνα» στην Μπαρτσελόνα για την υπόθεση του Χούλιαν Άλβαρες - Δικαίωση για την Ατλέτικο Μαδρίτης
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Η μεταγραφική υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρες, που απασχόλησε έντονα το ισπανικό ποδόσφαιρο το περασμένο καλοκαίρι, είχε και συνέχεια εκτός αγωνιστικών χώρων, με την Μπαρτσελόνα να τιμωρείται με πρόστιμο για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Αργεντινό επιθετικό.

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν θέσει τον φορ της Ατλέτικο Μαδρίτης ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα, επιχειρώντας να τον κάνουν δικό τους. Ωστόσο, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε δεν είχε πρόθεση να αποχωριστεί ένα από τα βασικά της στελέχη και κατάφερε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Παράλληλα, οι «ροχιμπλάνκος» κινήθηκαν θεσμικά εναντίον της καταλανικής ομάδας, καταθέτοντας καταγγελία τόσο στην ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία όσο και στη FIFA. Η Ατλέτικο υποστήριξε ότι η Μπαρτσελόνα επιχείρησε να προσεγγίσει τον Άλβαρες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ έθεσε ζήτημα και για δημόσιες τοποθετήσεις του ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η ισπανική ομοσπονδία αποφάσισε να επιβάλει στους Καταλανούς χρηματική ποινή ύψους 602 ευρώ, κρίνοντας ότι υπήρξε παράβαση που αφορά τη μη τήρηση οδηγιών, συμφωνιών ή κανονιστικών υποχρεώσεων. Παρότι το ποσό είναι ιδιαίτερα μικρό, η απόφαση αποτελεί δικαίωση της θέσης που είχε προβάλει η Ατλέτικο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση θυμίζει ανάλογο περιστατικό του 2019, όταν η Μπαρτσελόνα είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 300 ευρώ για την προσέγγιση του Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος αγωνιζόταν τότε στους Μαδριλένους. Ο Γάλλος επιθετικός μετακόμισε τελικά στην ομάδα της Βαρκελώνης, προτού επιστρέψει στην Ατλέτικο δύο χρόνια αργότερα.

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