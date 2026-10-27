«Έλιωσε» τη Μακάμπι με «100άρα» στο Βελιγράδι και επέστρεψε στις νίκες ο Ερυθρός Αστέρας

Με μια καταιγιστική εμφάνιση στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας ισοπέδωσε με 100-78 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας με εμφατικό τρόπο στα νικηφόρα αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Οι Σέρβοι του Ιμπόν Ναβάρο κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ από το πρώτο κιόλας λεπτό, μη αφήνοντας το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην ομάδα του Οντέντ Κάτας να διεκδικήσει κάτι από την αναμέτρηση.

Μπροστά στο κοινό τους, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έφτασαν άνετα στο ροζ φύλλο αγώνα, έχοντας για μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τάισον Κάρτερ (24π., 4 ριμπ., 2 ασίστ) και Τζάρεντ Μπάτλερ (21π., 2 ριμπ.).

Από την πλευρά της Μακάμπι, η οποία γνώρισε την έκτη της ήττα στη διοργάνωση, ξεχώρισε ο Τζίμι Κλαρκ με 19 πόντους και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 34-15, 55-30, 78-55, 100-78