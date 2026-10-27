Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 80-75: Καρδιοχτύπησε αλλά ο Ναν είπε ΟΧΙ στους Ιταλούς

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστια νίκη κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ. Οι "πράσινοι" για ένα ακόμα ματς παρουσίασαν προβλήματα στην απόδοση τους, με τους Ιταλούς να είναι απολύτως ανταγωνιστικοί, αλλά στο τέλος "μίλησε" η μεγάλη κλάση του Κέντρικ Ναν, αλλά και η πολύ καλή εμφάνιση του Ματίας Λεσόρ.

Ο Αμερικανός του "τριφυλλιού" ήταν πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 20 πόντους, πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο καλάθι του αγώνα, με το οποίο ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός "σφράγισε" την νίκη, ενώ την ίδια στιγμή είχε και έξι ασίστ. Την ίδια ώρα ο Γάλλος σέντερ ήταν εντυπωσιακός και κυριαρχικός με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση είχε και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που είχε επίσης 11 πόντους, 4 ριμπάουντ αλλά και εξαιρετική εικόνα στην άμυνα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε με τον Μουστάφα Φαλ στην πεντάδα της ομάδας του και η εντολή ήταν ξεκάθαρη. Να περνάει η μπάλα στα χέρια του Γάλλου σέντερ. Στις πρώτες επιθέσεις αυτό γινόταν συνεχώς από τους “πράσινους” αλλά η τελική επιλογή δεν ήταν η σωστή με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μη βρίσκει τον δρόμο για το καλάθι και την ίδια στιγμή να έχει κακές επιστροφές. Ο Φαλ μπορεί να μην έκανε ζημιά στην Αρμάνι, αλλά ο Ράιτ έκανε στον Παναθηναϊκό. Ο σέντερ των Ιταλών σκόραρε 6 αναπάντητους πόντους για το 0-6, με τους γηπεδούχους να δείχνουν ασύνδετοι. Ο Γιαμπουσέλε με τρίποντο έκανε το 5-8, 6:20 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, στην πρώτη σωστή επίθεση των “πράσινων”. Μια καλή άμυνα έδωσε την ευκαιρία για τρίποντο στον Φρανσίσκο, ο οποίος έκανε το 8-8 και με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα μια ακόμα λάθος άμυνα του Παναθηναϊκού έδωσε την ευκαιρία στον Κόουλ να κάνει το 10-13, με γκολ-φάουλ από τον Φαλ.

Προβληματικό ξεκίνημα για τους “πράσινους”

Ο Παναθηναϊκός ήταν ξεκάθαρα εκτός ρυθμού και αυτό γιατί δε μπορούσε να παίξει άμυνα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχασε χρόνο και ξεκίνησε τις αλλαγές, περνώντας Ναν και Λεσόρ. Οι δυο τους συνδυάστηκαν άμεσα σε μια φάση που τα… παλιά, που κατέληξε σε κάρφωμα του Γάλλου σέντερ, με τον Γιαμπουσέλε να μειώνει ακόμα περισσότερο σε 13-15. Ο Σέρβος τεχνικός άλλαξε τελείως την πεντάδα του και 2:38 πριν το τέλος της περιόδου πέρασε για πρώτη φορά στο ματς, φέτος, ο Κώστας Σλούκας. Μαζί με Ναν, Μπόνγκα, Χουάντσο και Λεσόρ προσπάθησαν να “σφίξουν” την άμυνα τους και με δύο κλεψίματα από Λεσόρ και Χουάντσο, που κατέληξε σε κάρφωμα του Ισπανού, το δεκάλεπτο “έκλεισε” με σκορ 18-19.

Ο Χουάντσο άλλαξε όλη την εικόνα του Παναθηναϊκού

Ο Χουάντσο ήταν ο παίκτης που άρχισε να κάνει τη διαφορά στην άμυνα και να… ξυπνά και τους υπόλοιπους, με τον Σλούκα να οργανώνει καλύτερη την επίθεση. Όλη τη διαφορά όμως την έκανε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος με τρεις μαγικές ασίστ, έδωσε τρία καλάθια πάρε-βάλε σε Λεσόρ και Χουάντσο με τον τελευταίο να καρφώνει και πάλι στο καλάθι των Ιταλών, να κάνει το 24-22 και να αναγκάζει τον Ποέτα να καλέσει τάιμ άουτ, 1:56 λεπτά μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου. Στην αμέσως επόμενη φάση οι διαιτητές χρεώσαν με αντιαθλητικό τον Ναν σε άμυνα του πάνω στο τρίποντο του Μάθιους και οι Ιταλοί ισοφάρισαν σε 24-24 με 2/3 βολές. Ο Παναθηναϊκός όμως είχε… ξυπνήσει και είχε ξεκινήσει να παίζει τη γνωστή του άμυνα.

Άμυνα για… φίλημα και στο +12 και ξαφνικά… καθίζηση

Οι “πράσινοι” έβγαλαν… δαγκάνες και δεν επέτρεπε στους Ιταλούς να φτάσουν στο καλάθι του. Την ίδια στιγμή ο Ναν θύμιζε στην επίθεση τον παλιό καλό Ναν, σκοράροντας με κάθε τρόπο, με τους “πράσινους” να μη χάνουν ευκαιρία να τρέξουν στο ανοικτό γήπεδο. Λίγο μετά το 15’ ο Παναθηναϊκός είχε “τρέξει” επιμέρους σκορ, 18-6 και ήταν μπροστά στο σκορ με 11 πόντους, 36-25, έπειτα από καλάθι του Ιζάκ Μπόνγκα. Στη συνέχεια όμως ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και πάλι τα πολλά και αδικαιολόγητα λάθη στην επίθεση, ενώ την ίδια στιγμή οι περιστροφές του στην άμυνα ήταν κάκιστες, με τον Χολ να “χτυπάει” τους “πράσινους” από τα 6.75μ. Τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του παίκτη της Αρμάνι έριξαν τη διαφορά στους τρεις πόντους, 40-37 και με αυτό το σκορ πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Κάκιστος ο Παναθηναϊκός, μπροστά οι Ιταλοί

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον Παναθηναϊκό με τον Χολ να συνεχίζει να “πυροβολεί” για την ομάδα του. Το σερί των Ιταλών έφτασε αρχικά το 1-12 και εν συνέχεια το 3-15 με τρίποντο του Μπολμάρο, με την ομάδα του Ποέτα να χορηγείται με 42-46 να βάζει σοβαρά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Αν και η πεντάδα του “τριφυλλιού” έδειχνε να μη μπορεί να βρει ρυθμό ο Ζέλικο Ομπ΄ραντοβιτς επέμενε με αποτέλεσμα στο 25’ το σκορ να είναι στο 43-48.

Ναν Vs Τόμπσον

Κάπου εκεί ήρθαν οι αλλαγές με τον “Ζοτς” να ρίχνει και πάλι στο παρκέ τους Ναν και Σλούκα. Ο Αμερικανός παίκτης ήταν και πάλι η μεγαλύτερη επιθετική απειλή για τους Ιταλούς με τον Σέρβο τεχνικό εκτός από πρόσωπα να αλλάζει και… σχήματα. Ο Ομπράντοβιτς έριξε στη θέση του “5” τον Χουάντσο, στο “4” τον Μπόνγκα και στο “3” τον Χέιζ για να μπορέσει να ελέγξει την άμυνα. Ο Ναν με τρίποντο και γκολ-φάουλ έκανε το 58-56, αλλά ο Τόμπσον πέτυχε πολύ μεγάλο τρίποντο, μετά από πολύ καλή άμυνα του παναθηναϊκού και έκανε το 58-59. Μάλιστα ο Τόμπσον ήταν αυτός που έκανε και το 60-61 που ήταν το σκορ δεκαλέπτου.

Έχανε το ένα αμυντικό ριμπάουντ μετά το άλλο ο Παναθηναϊκός

Το τέταρτο δεκάλεπτο μπορεί να ξεκίνησε με τρίποντο του Ντέιβις και τον Παναθηναϊκό να περνάει μπροστά με 63-61, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” άρχισε να βρίσκει ρυθμό, αλλά ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα στην άμυνα του. Ο Τόμπσον είχε “ζεσταθεί” για τα καλά και ο Μπολμάρο με τρίποντο έξι λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, έκανε το 68-67. Οι γηπεδούχοι για ένα ακόμα ματς αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρό θέμα στα ριμπάουντ και με δύο συνεχόμενα χαμένα ο Μπούκερ έκανε το 68-69 και έδωσε και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του, 5 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι εκείνο το σημείο οι παίκτες του Ποέτα είχαν 31 ριμπάουντ, τα 15 εκ των οποίων ήταν επιθετικά. Το ντέρμπι συνεχιζόταν για τα καλά με τον Παναθηναϊκό να περνάει μπροστά με 70-69 και τους “πράσινους” να είναι στο παρκέ με Ναν και Φρανσίσκο. Ο τελευταίος ήταν πολύ άστοχος, αλλά ο Λεσόρ με συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να περάσει μπροστά με 75-74, 49 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Χολ στα 30 δεύτερα αστόχησε σε τρίποντο με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την κατοχή.

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός έκανε την τέλεια επίθεση "χτυπώντας" στη λήξη του χρονομέτρου με τον Ναν ο οποίος πήγε στο ένας εναντίον ενός και πέτυχε ένα σπουδαίο καλάθι, με τον Μάθιους μετά τη... ρώσικη ρουλέτα των βολών να αστοχεί σε σουτ τριών πόντων και να χάνει την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση.

Τα Δεκάλεπτα: 18-19, 40-37, 60-61, 80-75