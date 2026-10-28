Ποέτα: «Παλέψαμε σκληρά - Πρέπει να αρχίσουμε να το πιστεύουμε»

Η... κατρακύλα της Αρμάνι συνεχίστηκε στο «T-Center», με την ιταλική ομάδα να γνωρίζει την τέταρτη ήττα της στα πέντε τελευταία παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Πέπε Ποέτα μίλησε στην κάμερα της EuroLeague TV, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η ήττα για την ομάδα του.

«Παλέψαμε σκληρά. Είναι το τρίτο ματς που χάνουμε με αυτό τον τρόπο. Πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε», είπε χαρακτηριστικά μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο τεχνικός των Ιταλών ανέφερε:

«Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Παλέψαμε σκληρά. Είναι το δεύτερο ματς που χάνουμε στο τελευταίο σουτ αυτή την εβδομάδα. Λυπάμαι γιατί αξίζαμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, στον Ζέλικο».

Για το πλάνο της ομάδας του: «Πρέπει να προσαρμοστούμε. Η συνέπεια είναι αυτή που κερδίζει το ματς. Τα 40 λεπτά, δεν αρκούν τα 25-30 λεπτά. Έτσι χάσαμε, ήμασταν καλοί για 25-30 λεπτά, όχι για 40. Παλέψαμε σκληρά. Πήγαμε με δύο σέντερ, με κοντό σχήμα, ψηλό. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε».