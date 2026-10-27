Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο: Το καλάθι του Ναν που έδωσε τη νίκη στους «πράσινους» (vid)

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να φτάσει μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα για να κάμψει την αντίσταση της Αρμάνι Μιλάνο, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague. Όταν η μπάλα «έκαιγε», ο Κέντρικ Ναν βγήκε μπροστά και έδωσε τη λύση.

Με το σκορ στο 75-74 και μόλις 30 δευτερόλεπτα να απομένουν, το ζητούμενο για το «τριφύλλι» ήταν ξεκάθαρο, να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα την κατοχή του και να βρει το καλάθι που θα του έδινε σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη. Τότε ήταν που ο Αμερικανός γκαρντ ανέλαβε δράση, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές στιγμές.

Ο Ναν αναζήτησε την αλλαγή στα μαρκαρίσματα και βρέθηκε απέναντι στον Μόουζες Ράιτ, επιλέγοντας να πάει στην προσωπική μονομαχία. Με αποφασιστικό πρώτο βήμα, επιτέθηκε προς το καλάθι και ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση μπροστά στον αντίπαλό του, πετυχαίνοντας ένα καλάθι τεράστιας σημασίας για την εξέλιξη του αγώνα.

Ήταν η στιγμή που ο Παναθηναϊκός έψαχνε τον παίκτη που θα έβγαινε μπροστά και ο Ναν ανέλαβε να τελειώσει τη δουλειά. Με την προσωπική του ενέργεια στα τελευταία δευτερόλεπτα, έδωσε στους «πράσινους» το καθοριστικό πλεονέκτημα και έβαλε τη σφραγίδα του σε μια νίκη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.