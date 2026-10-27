Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αρμάνι

Σε ένα παιχνίδι «θρίλερ» στο «T-Center», ο Παναθηναϊκός «λύγισε» με 80-75 την Αρμάνι Μιλάνο και ανέβηκε στο 7-1, συνεχίζοντας ακάθεκτα την πορεία του στη φετινή EuroLeague.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Παρί απέδρασε με σπουδαίο «διπλό» από τα Εμιράτα απέναντι στην Ντουμπάι, ενώ η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο «πληγώνοντας» τη Μπάγερν, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Κέβιν Πάντερ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Ντουμπάι BC - Παρί 93-99

Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 84-88

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-78

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 80-75

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 86-104

Η βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 7-1 Φενέρμπαχτσε 6-2 Βαλένθια 6-2 Ολυμπιακός 5-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2 Ντουμπάι 5-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Ερυθρός Αστέρας 5-3 Ρεάλ Μαδρίτης 4-3 Βίρτους Μπολόνια 4-3 Παρτίζαν 4-3 Ζάλγκιρις 3-4 Αναντολού Εφές 3-4 Μπεσίκτας 3-4 Βιλερμπάν 2-5 Μπάγερν Μονάχου 2-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6 Παρί 2-6 Αρμάνι Μιλάνο 1-7 Μπασκόνια 1-6

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