Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αρμάνι
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Σε ένα παιχνίδι «θρίλερ» στο «T-Center», ο Παναθηναϊκός «λύγισε» με 80-75 την Αρμάνι Μιλάνο και ανέβηκε στο 7-1, συνεχίζοντας ακάθεκτα την πορεία του στη φετινή EuroLeague.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Παρί απέδρασε με σπουδαίο «διπλό» από τα Εμιράτα απέναντι στην Ντουμπάι, ενώ η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο «πληγώνοντας» τη Μπάγερν, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Κέβιν Πάντερ.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:
Ντουμπάι BC - Παρί 93-99
Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 84-88
Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-78
Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 80-75
Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78
Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 86-104
Η βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 7-1
- Φενέρμπαχτσε 6-2
- Βαλένθια 6-2
- Ολυμπιακός 5-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2
- Ντουμπάι 5-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Ερυθρός Αστέρας 5-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-3
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Παρτίζαν 4-3
- Ζάλγκιρις 3-4
- Αναντολού Εφές 3-4
- Μπεσίκτας 3-4
- Βιλερμπάν 2-5
- Μπάγερν Μονάχου 2-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
- Παρί 2-6
- Αρμάνι Μιλάνο 1-7
- Μπασκόνια 1-6