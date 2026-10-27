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Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αρμάνι

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αρμάνι
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Σε ένα παιχνίδι «θρίλερ» στο «T-Center», ο Παναθηναϊκός «λύγισε» με 80-75 την Αρμάνι Μιλάνο και ανέβηκε στο 7-1, συνεχίζοντας ακάθεκτα την πορεία του στη φετινή EuroLeague.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Παρί απέδρασε με σπουδαίο «διπλό» από τα Εμιράτα απέναντι στην Ντουμπάι, ενώ η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο «πληγώνοντας» τη Μπάγερν, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Κέβιν Πάντερ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Ντουμπάι BC - Παρί 93-99

Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 84-88

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-78

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 80-75

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 86-104

Η βαθμολογία:

  1. Παναθηναϊκός 7-1
  2. Φενέρμπαχτσε 6-2
  3. Βαλένθια 6-2
  4. Ολυμπιακός 5-2
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2
  6. Ντουμπάι 5-3
  7. Μπαρτσελόνα 5-3
  8. Ερυθρός Αστέρας 5-3
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 4-3
  10. Βίρτους Μπολόνια 4-3
  11. Παρτίζαν 4-3
  12. Ζάλγκιρις 3-4
  13. Αναντολού Εφές 3-4
  14. Μπεσίκτας 3-4
  15. Βιλερμπάν 2-5
  16. Μπάγερν Μονάχου 2-6
  17. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
  18. Παρί 2-6
  19. Αρμάνι Μιλάνο 1-7
  20. Μπασκόνια 1-6

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