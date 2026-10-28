Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 86-104: Βόλτα... στην χώρα των Βάσκων

Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε ένα σπουδαίο εκτός έδρας αποτέλεσμα στη Βιτόρια, καθώς επικράτησε της Μπασκόνια με 104-86 και συνέχισε την προσπάθειά της στην EuroLeague. Οι Μαδριλένοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, αξιοποίησαν την υπεροχή τους κοντά στο καλάθι και ανανέωσαν αρκετές επιθέσεις, μαζεύοντας εννέα επιθετικά ριμπάουντ.

Με αυτή τη νίκη, η Ρεάλ ανέβασε το ρεκόρ της στο 5-3, την ώρα που η Μπασκόνια υποχώρησε στο 1-7, παραμένοντας στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Κυρίαρχη

Η Ρεάλ μπήκε αποφασισμένη στο παρκέ και φρόντισε να δείξει από τα πρώτα λεπτά τις διαθέσεις της. Με επιμέρους σκορ 15-4 στο αρχικό τετράλεπτο, οι φιλοξενούμενοι πήραν γρήγορα τον έλεγχο, αναγκάζοντας την Μπασκόνια να κυνηγά από νωρίς στο σκορ.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως οι Μαδριλένοι βρήκαν ξανά τον τρόπο να ξεφύγουν, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 15 πόντους (12-27). Η Μπασκόνια εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια τα λάθη των αντιπάλων της και κέρδισε διαδοχικές βολές, καταφέρνοντας να περιορίσει κάπως την απόσταση μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, η οποία έκλεισε στο 19-30.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ρεάλ διατήρησε την επιθετική της συνέπεια και βρήκε δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους Μαλεντόν και Οκέκε, κρατώντας τους γηπεδούχους σε απόσταση. Η Μπασκόνια, από την πλευρά της, πήρε σημαντικές λύσεις από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα.

Παρά το νέο ξέσπασμα των φιλοξενούμενων, οι Βάσκοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και απάντησαν με σερί 7-0, μειώνοντας εκ νέου τη διαφορά. Ωστόσο, η Ρεάλ διατήρησε το προβάδισμά της και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 56-46.

Πάτησε ξανά το γκάζι

Το τρίτο δεκάλεπτο είχε παρόμοια εικόνα με το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Η ομάδα της Μαδρίτης ανέβασε άμεσα την έντασή της και με ένα γρήγορο 9-0 διεύρυνε ξανά το προβάδισμά της, βάζοντας δύσκολα στην άμυνα της Μπασκόνια.

Οι γηπεδούχοι αναζήτησαν λύσεις κοντά στο καλάθι, όμως η Ρεάλ συνέχισε να βρίσκει στόχο από την περιφέρεια. Με αποτελεσματικότητα πίσω από τα 6,75 μέτρα και σταθερό έλεγχο του ρυθμού, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στο τέλος της τρίτης περιόδου στο +14 (69-83).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Μπασκόνια χρειαζόταν μια μεγάλη ανατροπή για να επιστρέψει, ωστόσο η Ρεάλ δεν της άφησε περιθώρια. Οι Μαδριλένοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, διεύρυναν ακόμη περισσότερο την απόσταση και μετέτρεψαν τα τελευταία λεπτά σε διαδικαστικό κομμάτι της αναμέτρησης.

Το τελικό 104-86 αποτύπωσε την υπεροχή της Ρεάλ, η οποία έφυγε από τη Βιτόρια με μια άνετη νίκη και βελτίωσε το ρεκόρ της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 19-30, 46-56, 69-83, 86-104.