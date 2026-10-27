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«Αλύγιστο» στην Ισπανία το Περιστέρι, έφυγε με «διπλό» από την έδρα της Μούρθια και έκανε το 3/3

Το Περιστέρι δεν «λύγισε» ούτε στην Ισπανία, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να επικρατεί με 80-72 της Μούρθια, κάνοντας το «3 στα 3» στον όμιλο του BCL.

«Αλύγιστο» στην Ισπανία το Περιστέρι, έφυγε με «διπλό» από την έδρα της Μούρθια και έκανε το 3/3
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Με απίθανη εμφάνιση στην Ισπανία, το Περιστέρι συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στο BCL, επικρατώντας με 80-72 της Μούρθια. Έτσι, έκανε το «3 στα 3» στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης και έμεινε μόνο πρώτο στην κορυφή.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έδωσε μεγάλη «μάχη» στο πρώτο μέρος, πριν «ξεσπάσει» στην τρίτη περίοδο. Με τον ασταμάτητο Τάι Νίκολς να σημειώνει 12 πόντους μέσα σε έξι λεπτά, οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» έτρεξαν επιμέρους 21-9, ξεφεύγοντας με +13 για το 42-55 στο 26'.

Παρά την αντεπίθεση των Ισπανών, που κατάφεραν να μειώσουν στον πόντο (66-67) 3' πριν από τη λήξη, το Περιστέρι διατήρησε την ψυχραιμία του.

Εκμεταλλευόμενο τις ελεύθερες βολές από φάουλ και τεχνικές ποινές, βρήκε τις απαραίτητες «ανάσες» και «σφράγισε» το σπουδαίο αποτέλεσμα μέχρι το τελικό 72-80.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 33-34, 50-60, 72-80.

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