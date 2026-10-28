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Ερνανγκόμεθ: «Ο Ναν είναι MVP, κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη»

Στην εικόνα που έδειξε η ομάδα του στάθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ερνανγκόμεθ: «Ο Ναν είναι MVP, κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη»
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Μιλώντας μετά τη δύσκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού AKTOR στο «T-Center» επί της Αρμάνι Μιλάνο, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν, ενώ παράλληλα στάθηκε στην εικόνα που παρουσίασαν οι «πράσινοι» στο σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός:

«Η νίκη είναι νίκη. Πρέπει να σταθούμε σε αυτό, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι το ξέρουμε, αλλά κρατάμε τη νίκη. Θα δούμε το βίντεο για να βελτιωθούμε

Δεν ξέρω αν είμαστε αργοί, αλλά σίγουρα πρέπει να βγάλουμε περισσότερη ενέργεια στην άμυνα και να βρούμε φάσεις μέσα από την άμυνά μας στην επίθεση.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε γι αυτό και να είμαστε έτοιμοι για να παλέψουμε.

Ο Κέντρικ Ναν είναι MVP. Κάθε παίκτης που φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού είναι σημαντικός και έχει το δικό του ρόλο, αλλά ο Κέντρικ κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη».

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