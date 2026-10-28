Αδιανόητο κάζο για την Άρσεναλ: Αποκλείστηκε από ομάδα 4ης κατηγορίας στο Λιγκ Καπ

Στη μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής σεζόν, η Φλίτγουντ της League Two υπέταξε την πρωταθλήτρια Άρσεναλ με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κ.δ.) για τον 4ο γύρο του Carabao Cup, γράφοντας την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας της.

Όταν η δράση άρχισε ξανά, οι γηπεδούχοι «σόκαραν» τους Λονδρέζους παίρνοντας το προβάδισμα στο 21' με τον Λουπάλο-Μπάι. Η Άρσεναλ, παρότι αγωνίστηκε με βασικά στελέχη και όχι με εκτεταμένο ροτέισον, σπατάλησε σωρεία ευκαιριών, καταφέρνοντας μόνο να ισοφαρίσει στο 50' με τον Γκιόκερες.

Χωρίς να αλλάξει κάτι στο σκορ, η πρόκριση κρίθηκε στη «ρώσικηρουλέτα» των πέναλτι.

Εκεί, η Φλίτγουντ αποδείχθηκε απόλυτα ψύχραιμη κάνοντας το «5 στα 5», με τον τερματοφύλακά της, Τζέι Λιντς, να αποκρούει την 4η εκτέλεση του Μπρούνο Γκιμαράες. Ο Κόνορ Χόγκεϊ ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, στέλνοντας στα ουράνια τους φιλάθλους της ομάδας του, σοκάροντας τους «κανονιέρηδες» και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο.