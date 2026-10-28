Λεσόρ: «Χαρούμενοι για την επιστροφή του Ναν»

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη... φωτιά κόντρα στην Αρμάνι αλλά δεν κάηκε, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 80-75 των Ιταλών στο «T-Center» για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά την αναμέτρηση, ο Ματίας Λεσόρ (13π., 11 ριμπ) στάθηκε στο δραματικό φινάλε, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανεμφάνιση του Ναν στο παρκέ, τονίζοντας πως είναι ο παίκτης που μπορεί να πάρει τις μεγάλες αποφάσεις στις κρίσιμες στιγμές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γάλλος αμέσως μετά το παιχνίδι:

«Στην τελευταία κατοχή ήμασταν τυχεροί, ο καλύτερος σουτέρ τους ήταν ελεύθερος, ευτυχώς το έχασε. Είναι μέρος του παιχνιδιού, μερικές φορές στριβείς το νόμισμα και πέφτει στη πλευρά σου.

Ήμασταν τυχεροί, ήταν σημαντικό να μείνουμε συμπαγείς και να βγάλουμε φάσεις στο τέλος. Είμαστε τυχεροί που γύρισε ο Ναν, είναι αυτός που μπορεί να πάρει τη μεγάλη φάση, είμαστε χαρούμενοι που γύρισε».

Για την απόδοσή του: «Με τον τρόπο που έπαιζα άμυνα δεν ακουμπούσα πολύ την μπάλα, έψαχνα τρόπο να το κάνω στο πικ εν ρολ, προσπαθούσα να πάρω έξτρα κατοχές. Πρέπει να προστατεύω καλύτερα την μπάλα, τουλάχιστον έδωσα έξτρα κατοχές και μας βοήθησε»