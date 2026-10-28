Ομπράντοβιτς: “Εμπιστεύομαι την ομάδα μου και με αυτή θα προχωρήσω”

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Μιλάνο σχολίασε την νίκη της ομάδας του, το πρόγραμμα που ακολουθεί αλλά και την πιθανότητα μεταγραφής. Για σε όλα ήταν ξεκάθαρος.

“Συγχαρητήρια στην ομάδα. Παλέμψαμε και τα καταφέραμε. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για μας. Είχαμε καλές και κακές στιγμές. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Θα τα συζητήσουμε στην προπόνηση. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές προπονήσεις λόγω του δύσκολου προγράμματος” είπε στο ξεκίνημα και πρόσθεσε:

Για την εικόνα της ομάδας και τα συνεχόμενα εκτός έδρας ματς: “Το να διορθώσουμε κάτι το κάνουμε μετά από κάθε ματς. Πάντα βρίσκουμε κάτι θετικό και κάτι αρνητικό το οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Που δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Φυσικά ενδιαφερόμαστε για όλα και το πρόγραμμα είναι κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά πάντα με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Ένα θυμάστε πως αρχίσαμε, αρχίσαμε χωρίς κάποιους παίκτες, μετά είχαμε άλλες απώλειες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξουμε τώρα. Όλα αυτά τα ξέρουμε, πρέπει να διορθώσουμε πράγματα μέσα από την προπόνηση αλλά τώρα έχουμε δύσκολα ταξίδια. Το σημαντικότερο είναι η προπόνηση, αλλά δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Συζητάμε με τους παίκτες είναι έξυπνοι, κατανοούν και έτσι δουλεύω μαζί τους από την πρώτη ημέρα.

Για τις επιλογές που έχει στο κλείσιμο των παιχνιδιών: “Το σημαντικό είναι να συνεισφέρουν όλοι. Ο Κέντρικ έκανε τη δουλειά στην επίθεση αλλά όλοι έπαιξαν σωστή άμυνα. Όλοι πρέπει να δίνουν σημασία και να κατανοοπυν το αμυντικό παιχνίδι. Στην επίθεση φίλοι πρέπει να ξέρουν τι θέλουμε να παίξουν. Οι παίκτες είναι έξυπνοι και κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά μου. Τα βασικά είναι απλά πράγματα σύμφωνα και με την ποιότητα της ομάδας. Το βασικό είναι πως οι παίκτες κουβεντιάζουν μεταξύ τους και προσπαθεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Επίσης, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Όλοι θέλουν να δώσουν τη μάχη τους μέχρι το τέλους. Είχαμε θέμα με τα ριμπάουντ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλουμε να δουλέψουμε αλλά δεν έχουμε χρόνο με όλους τους παίκτες. Οι παίκτες ξέρουν και είναι σημαντικό να είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Μου άρεσε πως παλέψαμε και κάναμε κάποια λάθη από τη μεγάλη επιθυμία μας. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι κομμάτι του παιχνιδιού”.

Για την εμφάνιση του Λεσόρ και την πιθανότητα απόκτησης παίκτη στο σέντερ: “Είναι καλό που οι άνθρωποι έχουν γνώμη. 18.000 οπαδοί ε΄δω έχουμε τη γνώμη τους. Και είναι δικαίωμα τους. Εγώ έχω τη δική μου γνώμη. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου, το υπάρχον ρόστερ. Είμαι πολύ συγκεντρωμένος στην δουλειά μου. Βλέπω τα πάντα και παρακολουθώ. Μερικές φορές έρχονται και μου λένε κάποιες πληροφορίες για κάποια ονόματα. Κάποια από αυτά δεν τα έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν τα ξέρω καν. Στα σόσιαλ όλοι πρέπει να γράψουν κάτι. Το σέβομαι. Κανένα πρόβλημα. Ξαναλέω. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Είναι καλοί παίκτες και είναι και καλοί άνθρωποι. Εργάζονται πάρα πολύ σκληρά. Αφιερώνουν τον χρόνο στο μπάσκετ και αυτό είναι το σημαντικότερο. Μπράβο και στο Μιλάνο για την προσπάθεια του, έκανε ένα πολύ καλό ματς και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που ήταν και πάλι στο πλευρό μας”.