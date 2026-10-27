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Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78: Οι «πορτοκαλί» πήραν το θρίλερ στο φινάλε με «clutch» Μπρουκς

 Έχοντας σε τρομερή ημέρα επιθετικά τον Τι Τζέι Σορτς (21π.), αλλά και τον Αρμόνι Μπρουκς που μίλησε στα κρίσιμα, η Βαλένθια «επιβίωσε» στο θρίλερ με τη Φενέρμπαχτσε στη «Roig Arena», επικρατώντας με 86-78 της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78: Οι «πορτοκαλί» πήραν το θρίλερ στο φινάλε με «clutch» Μπρουκς
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Παρότι είδε τη Φενέρμπαχτσε να ανατρέπει διαφορά 14 πόντων και να πλησιάζει στην τελευταία περίοδο, η Βαλένθια έβγαλε τεράστια ψυχικά αποθέματα στο φινάλε και πήρε μια σπουδαία νίκη με 86-78 στη «Roig Arena» για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τι Τζέι Σορτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, την ίδια ώρα που 19 είχε ο Μπόλντγουιν και 18 ο Σαβόν Σιλντς.

Οι Ισπανοί μπήκαν με το... μαχαίρι στα δόντια, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά. Με τους Οσετκόφσκι, Μπρουκς, Μίροτιτς και Σορτς να δίνουν το σύνθημα, η Βαλένθια έχτισε διψήφιες διαφορές, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +11 για το 36-25, ενώ διεύρυνε το προβάδισμά της στην τρίτη περίοδο στο +14 (60-46), ελέγχοντας απόλυτα την αναμέτρηση.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Φενέρμπαχτσε πραγματοποίησε ολοκληρωτική αντεπίθεση. Με μεγάλες προσπάθειες από τους Σιλντς, Κλάιμπερν και Μπόλντουιν, οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν για πρώτη φορά στο 37' (75-76). Ωστόσο, η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση καθώς με δύο τεράστια σουτ από τους Σακό και Μπρουκς στο τελευταίο δίλεπτο, η ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ ανέκτησε το προβάδισμα για το 82-78, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-9, 36-25, 60-46, 86-78.

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