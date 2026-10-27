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Ομπράντοβιτς: «Είμαι περήφανος γιατί παλέψαμε ως το τέλος - Σημαντική νίκη»

Τρομερή χαρακτήρισε την προσπάθεια των παικτών του μέχρι το τέλος του αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. 

Ομπράντοβιτς: «Είμαι περήφανος γιατί παλέψαμε ως το τέλος - Σημαντική νίκη»
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Ο τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Ιταλούς στάθηκε στην προσπάθεια που έκαναν οι «πράσινοι», τονίζοντας παράλληλα πως υπάρχει χρόνος για όλους τους παίκτες.

«Είναι σημαντικό, είμαι περήφανος γιατί παλέψαμε ως το τέλος. Είναι προφανές ότι δεν παίζουμε το μπάσκετ μας, παίζουμε αργά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουμε. Δεν αντιδρούμε σαν ομάδα μερικές στιγμές. Τρομερή η προσπάθεια, συγχαρητήρια στους παίκτες μου για ακόμα μία σημαντική νίκη», ανέφερε στην Euroleague TV.

Και κατέληξε: «Έχουμε να βελτιώσουμε πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε τα λάθη μας, τα όσα κάναμε σωστά. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Θα υπάρξει χρόνος για όλους. Αν έχουμε καθαρό μυαλό θα είναι όλα πιο εύκολα».

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