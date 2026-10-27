Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 84-88: Δεύτερο σερί «διπλό» με... καυτό Πάντερ

Ο Κέβιν Πάντερ ξεχώρισε με 21 πόντους για τους νικητές, ενώ καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Τζος Νέμπο με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Η Μπαρτσελόνα έφυγε με ένα πολύτιμο «διπλό» από το Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν με 88-84 στη SAP Garden, έπειτα από μια αναμέτρηση με ένταση, διαρκείς εναλλαγές και αγωνία μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Οι Καταλανοί, που ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 5-3, είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα μετά την πρώτη περίοδο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να δημιουργήσουν διαφορά ασφαλείας. Η Μπάγερν (2-6) παρέμεινε κοντά στο σκορ και πίεσε μέχρι τέλους, διεκδικώντας τις πιθανότητές της για τη νίκη.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με την Μπαρτσελόνα να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, το οποίο δεν ξεπέρασε τους έξι πόντους. Οι γηπεδούχοι έμειναν μέσα στη διεκδίκηση του αποτελέσματος και στο τελευταίο δεκάλεπτο επιχείρησαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Η Μπάγερν έφτασε σε απόσταση αναπνοής, μειώνοντας σε 78-79 περίπου δυόμισι λεπτά πριν από το τέλος. Ωστόσο, σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, οι Γερμανοί έχασαν την επαφή τους με το καλάθι για περίπου δύο λεπτά, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να πάρουν τον έλεγχο.

Ο Κέβιν Πάντερ ανέλαβε δράση στην τελική ευθεία, σημειώνοντας οκτώ πόντους, κυρίως από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, και έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση της ομάδας του. Η Μπαρτσελόνα διαχειρίστηκε το προβάδισμά της στα τελευταία δευτερόλεπτα και πανηγύρισε τη νίκη με 88-84.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Πάντερ με 21 πόντους, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του Τζος Νέμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια των Καταλανών.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 42-41, 61-64, 84-88.

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