· Λεβαδειακός

Παρελθόν από τον Λεβαδειακό ο Χρήστος Παπαδόπουλος

Έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του δήλωσε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Χρήστος Παπαδόπουλος 

Παρελθόν από τον Λεβαδειακό ο Χρήστος Παπαδόπουλος
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Το τέλος της συνεργασίας του με τον Λεβαδειακό ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα social media ο Χρήστος Παπαδόπουλος.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός γνωστοποίησε πως η θητεία του με την ομάδα της Βοιωτίας ολοκληρώθηκε εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

Μάλιστα, ο νεαρός δημοσίευσε μια φωτογραφία με ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα, ευχαριστώντας τη διοίκηση, τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο αλλά και τον κόσμο του Λεβαδειακού για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, ενώ παράλληλα δήλωσε έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Η παρουσία μου στον Λεβαδειακό φτάνει στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μου με τον σύλλογο. Εύχομαι στον Λεβαδειακό κάθε επιτυχία για τη συνέχεια της σεζόν. Έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media.

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