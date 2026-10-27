Ναν: «Ο κόουτς με εμπιστεύεται - Δεν έφυγα ποτέ»

Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε για την αμυντική βελτίωση των «πράσινων» και την εμπιστοσύνη που υπάρχει στην ομάδα, ενώ έδωσε τη δική του ξεχωριστή απάντηση όταν ρωτήθηκε αν επέστρεψε ο… MVP.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ναν μίλησε στη flash interview, αναφερόμενος στα στοιχεία που επέτρεψαν στους «πράσινους» να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος στάθηκε στην καλύτερη αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, στη βελτίωση στα ριμπάουντ, αλλά και στην εμπιστοσύνη που δείχνει ο προπονητής στους παίκτες του.

«Βγάλαμε κάποιες άμυνες στο δεύτερο ημίχρονο, τα πήγαμε καλύτερα στα ριμπάουντ και κάναμε πιο σωστές επιθέσεις. Ο κόουτς με εμπιστεύεται, όπως και όλους. Εχουμε πολλούς ικανούς παίκτες, υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα», ανέφερε αρχικά.

Σε ερώτηση για το αν γύρισε ο… MVP, ο Ναν απάντησε: «Δεν έφυγα ποτέ».