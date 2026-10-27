Ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR για την EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε στις λεπτομέρειες της Αρμάνι Μιλάνο στο «Telekom Center Athens» και μπήκε με το «δεξί» στην τρίτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague.

Το «τριφύλλι» συνεχίζει ακάθεκτο στην πρώτη θέση την πορεία του στη διοργάνωση και την επόμενη αγωνιστική, το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, όπου και θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές.

H επόμενη αγωνιστική: Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR (30/10, 19:30)

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