Η αποστολή της Μαρκό για το ιστορικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (pic)

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τον σύλλογο, η πρωτοπόρος της Super League 2 Μαρκό αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με στόχο να πάρει ό,τι της αναλογεί από το παιχνίδι, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έκανε γνωστή την αποστολή της εν όψει της μεγάλης αναμέτρησης, με τον Έλληνα τεχνικό να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του ρόστερ, συμπεριλαμβανομένου των πρώην «ερυθρόλευκων» Σεμπά και Ελ Αραμπί.

Αναλυτικά η αποστολή της ομάδας των «Μεσογείων»: Αυγερινός, Έξαρχος, Θεοδωράκης, Κανταράκης, Τσάκνης, Στάμου, Κοπανίδης, Ντέτλερ, Σμάλης, Καστάνιο, Μαρκόπουλιώτης, Μπουσάι, Νικολετόπουλος, Ριτσοτάκης, Σκαρλατίδης, Φατιόν, Κυριακίδης, Κωνσταντακόπουλος, Μιλόγεβιτς, Οικονομίδης, Μεντόζα, Νεκούλ, Παυλίδης, Μίλερ, Μπετσίροβιτς, Γκερέζ, Πετράτος, Ζαπατίνας, Παναγιωτακόπουλος, Σεμπά, Ελ Αραμπί, Γιόχανσον, Βοΐλης, Αλεξόπουλος