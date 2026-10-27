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Ολυμπιακός: Τι ισχύει για τα εισιτήρια με Ρεν μετά την αλλαγή μέρας - Η πίεση για άμεση ενημέρωση

Εν αναμονή της ενημέρωσης από τις γαλλικές Αρχές για τον τρόπο διάθεσης εισιτήριων στους οπαδούς του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Ρεν είναι η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Τι ισχύει για τα εισιτήρια με Ρεν μετά την αλλαγή μέρας - Η πίεση για άμεση ενημέρωση
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Μία μέρα νωρίτερα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ρεν με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, όπως αποφάσισε η UEFA λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων στην Γαλλία, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το νέο ορισμό από την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, το ματς θα λάβει χώρα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 17:30 ώρα Ελλάδας και στην πλατεία Αλεξάνδρας είναι εν αναμονή των επαφών της γαλλικής ομάδας με τις Αρχές της χώρας, ούτως ώστε να ξεκαθαριστεί ο τρόπος διάθεσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των οπαδών των Πειραιωτών.

Έπειτα από τα όσα έγιναν προ εβδομάδων στον αγώνα των «ερυθρόλευκων» με την Μαρσέιγ στην Μασσαλία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός πιέζει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για άμεση ενημέρωση, ούτως ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση και να γνωρίζουν οι οπαδοί της ομάδας τον τρόπο που θα κινηθούν για να δώσουν το «παρών» στο «Roazhon Park».

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