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Επίσημο: Αλλαγή ημερομηνίας στο Ρεν - Ολυμπιακός για το Europa League

Σε νέα ημερομηνία θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν στο Roazhon Park για το Europa League, όπως ενημέρωσε επίσημα η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Επίσημο: Αλλαγή ημερομηνίας στο Ρεν - Ολυμπιακός για το Europa League
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Επίσημη μορφή πήρε η αλλαγή ημερομηνίας στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεν και τον Ολυμπιακό στη Βρετάνη για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, ο αγώνας του «Roazhon Park» επρόκειτο να διεξαχθεί μία ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο και συγκεκριμένα στις 4 Νοεμβρίου στις 17:30 ώρα Ελλάδας.

Αιτία είναι η μαζική κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων λόγω της γενικής απεργίας και των διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Το ιδιαίτερα τεταμένο κοινωνικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα και το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία την ημέρα του αγώνα σημαίνουν ότι το σύνολο των δυνάμεων ασφαλείας θα είναι απασχολημένο στη διαχείριση των διαδηλώσεων.

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