«Πιθανή η αναβολή στο Ρεν - Ολυμπιακός λόγω του κοινωνικού αναβρασμού στη Γαλλία»

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «RMC Sport», εξαιρετικά αμφίβολη είναι η διεξαγωγή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ρεν και τον Ολυμπιακό στο Roazhon Park (05/11, 19:45) για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Αιτία είναι η μαζική κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων λόγω της γενικής απεργίας και των διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Το ιδιαίτερα τεταμένο κοινωνικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα και το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία την ημέρα του αγώνα σημαίνουν ότι το σύνολο των δυνάμεων ασφαλείας θα είναι απασχολημένο στη διαχείριση των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις Αρχές, κανένας αστυνομικός, χωροφύλακας ή μέλος των μονάδων CRS δεν θα είναι διαθέσιμος για να διασφαλίσει την τάξη γύρω από τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με την UEFA προκειμένου να βρεθεί λύση. Στο τραπέζι έχουν πέσει σενάρια όπως η μετάθεση του αγώνα για μία ημέρα αργότερα (04/11) ή αναβολή της αναμέτρησης για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Όπως και να έχει η επίσημη απόφαση αναμένεται πολύ σύντομα, ενώ δεν αποκλείεται ο αγώνας να διεξαχθεί εν τέλει σε ουδέτερο γήπεδο.