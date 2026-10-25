Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500αρι της Βασιλείας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το 500άρι τουρνουά της Βασιλείας, αλλάζοντας τον αγωνιστικό του προγραμματισμό μετά την παρουσία του στο Almaty Open.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι θα συμμετείχε στη διοργάνωση της Ελβετίας. Μάλιστα, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου έμαθε και το μονοπάτι που θα ακολουθούσε στο κυρίως ταμπλό.

Ωστόσο, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι τελικά δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά, με τη θέση του να καλύπτεται από έναν lucky loser, δηλαδή έναν παίκτη που είχε αποκλειστεί στα προκριματικά και θα αποκτήσει νέα ευκαιρία συμμετοχής.

Μετά την απόσυρσή του από τη Βασιλεία, ο Τσιτσιπάς επικεντρώνεται πλέον στο Masters 1000 του Παρισιού, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της τελευταίας περιόδου της σεζόν.

Το τουρνουά της γαλλικής πρωτεύουσας ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης της Βασιλείας.