Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500αρι της Βασιλείας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το ATP 500 της Βασιλείας και στρέφει την προσοχή του στο Masters 1000 του Παρισιού, που αρχίζει στις 2 Νοεμβρίου

Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500αρι της Βασιλείας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το 500άρι τουρνουά της Βασιλείας, αλλάζοντας τον αγωνιστικό του προγραμματισμό μετά την παρουσία του στο Almaty Open.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι θα συμμετείχε στη διοργάνωση της Ελβετίας. Μάλιστα, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου έμαθε και το μονοπάτι που θα ακολουθούσε στο κυρίως ταμπλό.

Ωστόσο, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι τελικά δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά, με τη θέση του να καλύπτεται από έναν lucky loser, δηλαδή έναν παίκτη που είχε αποκλειστεί στα προκριματικά και θα αποκτήσει νέα ευκαιρία συμμετοχής.

Μετά την απόσυρσή του από τη Βασιλεία, ο Τσιτσιπάς επικεντρώνεται πλέον στο Masters 1000 του Παρισιού, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της τελευταίας περιόδου της σεζόν.

Το τουρνουά της γαλλικής πρωτεύουσας ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης της Βασιλείας.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:56 SUPER LEAGUE

Τέλος ο Κώστας Μπράτσος από την τεχνική ηγεσία του Βόλου

20:52 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500αρι της Βασιλείας

20:47 EUROPA LEAGUE

«Πιθανή η αναβολή στο Ρεν - Ολυμπιακός λόγω του κοινωνικού αναβρασμού στη Γαλλία»

20:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Λευκή ισοπαλία» και μοιρασία στο Σάντερλαντ - Λίντς - Βυθίστηκαν οι« Μαυρόγατες»

20:41 SUPER LEAGUE 2

Ολικό «λίφτινγκ» στον Πανιώνιο μετά την ήττα από τη Μαρκό: Παρελθόν ο Χουάν Φεράντο

20:35 SUPER LEAGUE

Άρης - Ατρόμητος: Ο Σερτζίνιο έφερε το ματς στα ίσα (Video)

20:30 SUPER LEAGUE

Οι καλύτερες στιγμές από το διπλό του Παναθηναϊκού στον Βόλο

20:29 SUPER LEAGUE

Άρης - Ατρόμητος: Ο Φαμπιάνο άνοιξε το σκορ με το... καλημέρα (Video)

20:26 SUPER LEAGUE

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού χειροκρότησαν τους 16.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό

20:21 EUROLEAGUE

Η Βίρτους επέστρεψε από το -19 και υποχρέωσε σε ήττα την Αρμάνι πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

20:00 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα - Απαράμιλλη η ατμόσφαιρα των οπαδών μας»

19:54 SUPER LEAGUE

Βόλος - Παναθηναϊκός 0-1: Πέρασε και από τη... Λεωφόρο «Πανθεσσαλικού» με Ντέσερς!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας