Τέλος ο Κώστας Μπράτσος από την τεχνική ηγεσία του Βόλου

Ο Κώστας Μπράτσος αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Βόλου, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνα προπονητή μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Μπράτσο, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στο σύλλογο και του εύχεται καλή συνέχεια».