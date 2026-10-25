Τέλος ο Κώστας Μπράτσος από την τεχνική ηγεσία του Βόλου

Ο Κώστας Μπράτσος δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του Βόλου.

Τέλος ο Κώστας Μπράτσος από την τεχνική ηγεσία του Βόλου
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Ο Κώστας Μπράτσος αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Βόλου, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνα προπονητή μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Μπράτσο, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στο σύλλογο και του εύχεται καλή συνέχεια».

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