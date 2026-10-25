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Ολικό «λίφτινγκ» στον Πανιώνιο μετά την ήττα από τη Μαρκό: Παρελθόν ο Χουάν Φεράντο

Παρελθόν από τον πάγκο του Πανιωνίου αναμένεται να αποτελέσει ο Χουάν Φεράντο, μετά την εντός έδρας «συντριβή» από τη Μαρκό για την 8η αγωνιστική της Super League 2.

Ολικό «λίφτινγκ» στον Πανιώνιο μετά την ήττα από τη Μαρκό: Παρελθόν ο Χουάν Φεράντο
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«Τριγμούς» στο εσωτερικό του Πανιωνίου έχει προκαλέσει η «βαριά» ήττα από τη Μαρκό στη Νέα Σμύρνη για την 8η αγωνιστική της Super League 2, με τους «κυανέρυθρους» να απέχουν πλέον 8 βαθμούς από την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Συγκεκριμένα, παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας αναμένεται να αποτελέσει ο Χουάν Φεράντο, με την πορεία του Ισπανού κόουτς να φτάνει στο τέλος της μετά από μόλις εννέα παιχνίδια.

Παράλληλα η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται σε αναζήτηση και για υπεύθυνο αγωνιστικού τμήματος, καθώς όπως ανακοίνωσε επίσημα, o Σπύρος Παπακωνσταντίνου που κατείχε τη θέση αποτελεί επίσης παρελθόν κοινή συναινέσει.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Σπύρο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος κατείχε τη θέση του υπέθυνου αγωνιστικού τμήματος.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια».

https://www.instagram.com/p/De7TTtftHWC/

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