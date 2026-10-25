Λιόλιος και Μαυραγάνης απολογήθηκαν στον Εισαγγελέα - Αναμονή για τις αποφάσεις του

Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους στον Εισαγγελέα για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Λιόλιος και Μαυραγάνης απολογήθηκαν στον Εισαγγελέα - Αναμονή για τις αποφάσεις του
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Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους στον Εισαγγελέα σχετικά με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ και περιμένουν τις αποφάσεις του μέσα στην επόμενη μία ώρα.

Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση μεγάλης διαφθοράς έφτασαν λίγο πριν τις 10:00 της Κυριακής (25/10) στην Ευελπίδων και αφού πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και για το αν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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