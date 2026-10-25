Premier League: «Λευκή ισοπαλία» και μοιρασία στο Σάντερλαντ - Λίντς - Βυθίστηκαν οι« Μαυρόγατες»

Η Σάντερλαντ παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας έχοντας συγκεντρώσει 5 βαθμούς σε 8 αγωνιστικές, ενώ η Λιντς ανέβηκε στην 7η θέση και παίζει δυνατά για την έξοδό της στην Ευρώπη 

Premier League: «Λευκή ισοπαλία» και μοιρασία στο Σάντερλαντ - Λίντς - Βυθίστηκαν οι« Μαυρόγατες»
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Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η τελευταία αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Premier League μεταξύ της Σάντερλαντ και της Λίντς, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και να αρκούνται με τον έναν βαθμό.

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, χωρίς ιδιαίτερες χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, με τον Λόνγκσταφ να βλέπει το σουτ του στις καθυστερήσεις να απομακρύνεται πάνω στη γραμμή, χάνοντας την ευκαιρία για τη Λίντς να φύγει με το «διπλό» από το Stadium of Light.

Mε την ισοπαλία η Σάντερλαντ παραμένει στην τελευταία θέση της Premier League και έχει πλέον έξι αγώνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ η Λιντς με την 5η ισοπαλία της σε 8 αγώνες ανέβηκε στην 7η θέση και βρίσκεται σε τροχιά Ευρώπης.

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