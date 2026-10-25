El Clasico: Με όλα της τα «όπλα» η Μπαρτσελόνα - Με Μπερνάρντο Σίλβα βασικό η Ρεάλ Μαδρίτης

Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα του πρώτου φετινού «El Clasico» μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ στο Καμπ Νου για την 10 αγωνιστική της La Liga (25/10, 22:00).

H ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει κάνει το απόλυτο μετρώντας 9 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας με 27 βαθμούς στο +6 από την Ρεάλ Μαδρίτης που έχει 21 βαθμούς.

Η Μπαρτσελόνα παρατάσσεται χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις στη βασική 11αδα με την τριπλέτα των Γιαμάλ, Γκόρντον και Ραφίνια στην επίθεση να διατηρείται, ενώ στη μεσαία γραμμή επέστρεψε ο Ρόντρι που ξεκουράστηκε μεσοβδόμαδα στο Champions League στην ήττα 4-2 επί της Παρί Σεν Ζερμέν.

Από την άλλη, ο Μουρίνιο «έχασε» τον Κουρτουά με ίωση την τελευταία στιγμή και τη θέση του στην βασική ενδεκάδα πήρε ο Λούνιν, ενώ δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Βινίσιους. Ο Πορτογάλος τεχνικός κατεβαίνει με ιδιαίτερα επιθετική μεσαία γραμμή έχοντας στο βασικό σχήμα τόσο τον Μπέλιγχαμ όσο και τους Γκιουλέρ και Μπερνάντο Σίλβα, ενώ στην κορυφή αγωνίζεται ο Κιλιάν Εμπαπέ.