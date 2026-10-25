El Clasico: Με όλα της τα «όπλα» η Μπαρτσελόνα - Με Μπερνάρντο Σίλβα βασικό η Ρεάλ Μαδρίτης
Δείτε τις επιλογές των δύο προπονητών για το πρώτο «Εl Clasico» της σεζόν
Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα του πρώτου φετινού «El Clasico» μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ στο Καμπ Νου για την 10 αγωνιστική της La Liga (25/10, 22:00).
H ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει κάνει το απόλυτο μετρώντας 9 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας με 27 βαθμούς στο +6 από την Ρεάλ Μαδρίτης που έχει 21 βαθμούς.
Η Μπαρτσελόνα παρατάσσεται χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις στη βασική 11αδα με την τριπλέτα των Γιαμάλ, Γκόρντον και Ραφίνια στην επίθεση να διατηρείται, ενώ στη μεσαία γραμμή επέστρεψε ο Ρόντρι που ξεκουράστηκε μεσοβδόμαδα στο Champions League στην ήττα 4-2 επί της Παρί Σεν Ζερμέν.
Από την άλλη, ο Μουρίνιο «έχασε» τον Κουρτουά με ίωση την τελευταία στιγμή και τη θέση του στην βασική ενδεκάδα πήρε ο Λούνιν, ενώ δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Βινίσιους. Ο Πορτογάλος τεχνικός κατεβαίνει με ιδιαίτερα επιθετική μεσαία γραμμή έχοντας στο βασικό σχήμα τόσο τον Μπέλιγχαμ όσο και τους Γκιουλέρ και Μπερνάντο Σίλβα, ενώ στην κορυφή αγωνίζεται ο Κιλιάν Εμπαπέ.