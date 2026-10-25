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Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Η Φράιμπουργκ έχασε με 3-1 από τη Μπάγερν που πάτησε ξανά κορυφή

Oι Βαυαροί αφιέρωσαν τη νίκη τους στον Βενσάν Κομπανί που παραμένει στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Η Φράιμπουργκ έχασε με 3-1 από τη Μπάγερν που πάτησε ξανά κορυφή
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Η Μπάγερν Μονάχου έκανε μεγάλη νίκη εκτός έδρας απέναντι στη Φράιμπουργκ με 3-1 και έπιασε τη Ντόρτμουντ στην κορυφή της βαθμολογίας της Bundesliga μετά από επτά αγωνιστικές.

Η νίκη των Βαυαρών ήταν αφιερωμένη στον προπονητή Βενσάκ Κομπανί, ο οποίος κατέρρευσε παρακολουθώντας την προπόνηση της Β΄ομάδας της Μπάγερν και παραμένει στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Παρά την απουσία του Βέλγου κόουτς, όμως, η ομάδα του Μονάχου ήταν καλύτερη και πήρε τη νίκη με τα γκολ των Ουπαμεκανό (16'), Γκνάμπρι (42') και του Ολίσε στις καθυστερήσεις, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει προσωρινά με το αυτογκόλ του Μπίσοφ στο 82ο λεπτό.

Σημειώνεται πως η Φράιμπουργκ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 10 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της 5ης και προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

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