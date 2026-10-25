Serie A: Μεγάλη βαθμολογική ανάσα για τη Γιουβέντους - Κέρδισε για πρώτη φορά μετά από 1 μήνα

Mία νίκη που ήθελε πάρα πολύ, τόσο για βαθμολογικούς, όσο και για ψυχολογικούς λόγους, κατάφερε να πάρει απόψε η Γιουβέντους στο «Βία ντελ Μάρε» επί της Λέτσε, για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Βάζοντας τις βάσεις από το πρώτο 45λεπτο, η «γηραιά κυρία» επικράτησε με 2-0 κι «έπιασε» στην 6η θέση την Φροζινόνε. Παράλληλα, κέρδισε και... ηρεμία μετά από τρία ματς χωρίς «τρίποντο», τα δύο εξ αυτών στο πρωτάθλημα (ήττα και ισοπαλία) και το άλλο στο Europa League (2-2 με τη Ρεν).

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι προηγήθηκε στο πρώτο 45λεπτο με τα γκολ των ΜακΚένι και Ντούγκλας Λουίς και με σωστή διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να φτάσει σχετικά άνετα στην 4η εφετινή της νίκη.