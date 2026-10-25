Μπαρτσελόνα - Ρεαλ Μαδρίτης: Ο Κανσέλο διώχνει πάνω στον Εμπαπέ και η «βασίλισσα» ανοίγει το σκορ
Ο Εμπαπέ εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση της άμυνας της Μπαρτσελόνα και άνοιξε το σκορ στο «El Clasico»
Το πιο περίεργο γκολ της καριέρας του σκόραρε ο Κιλιάν Εμπαπέ για να ανοίξει το σκορ στο πρώτο φετινό El Clasico, για την 10η αγωνιστική της La Liga.
Ο Ντιομαντέ έκανε μια χαμηλή συρτή σέντρα στην περιοχή της Μπαρτσελόνα, με τον Κανσέλο να επιχειρεί να απομακρύνει τη μπάλα, ωστόσο με το διώξιμο του βρήκε τον Γάλλο με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0.
Χαρακτηριστικό είναι πως ο Εμπαπέ έκρυψε το πρόσωπό του αντανακλαστικά, δίχως ούτε ο ίδιος να φαντάζεται την κατάληξη της φάσης.
Δείτε το γκολ