Μπαρτσελόνα - Ρεαλ Μαδρίτης: Ο Κανσέλο διώχνει πάνω στον Εμπαπέ και η «βασίλισσα» ανοίγει το σκορ

Ο Εμπαπέ εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση της άμυνας της Μπαρτσελόνα και άνοιξε το σκορ στο «El Clasico»

Μπαρτσελόνα - Ρεαλ Μαδρίτης: Ο Κανσέλο διώχνει πάνω στον Εμπαπέ και η «βασίλισσα» ανοίγει το σκορ
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Το πιο περίεργο γκολ της καριέρας του σκόραρε ο Κιλιάν Εμπαπέ για να ανοίξει το σκορ στο πρώτο φετινό El Clasico, για την 10η αγωνιστική της La Liga.

Ο Ντιομαντέ έκανε μια χαμηλή συρτή σέντρα στην περιοχή της Μπαρτσελόνα, με τον Κανσέλο να επιχειρεί να απομακρύνει τη μπάλα, ωστόσο με το διώξιμο του βρήκε τον Γάλλο με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο Εμπαπέ έκρυψε το πρόσωπό του αντανακλαστικά, δίχως ούτε ο ίδιος να φαντάζεται την κατάληξη της φάσης.

Δείτε το γκολ

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