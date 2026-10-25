· ΠΑΟΚ

Λίσι: «Δεχθήκαμε το γκολ από ένα ατομικό λάθος, πρέπει να δουλέψουμε»

Ο Αλέσιο Λίσι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον ΟΦΗ αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δεν αξιοποίησε η ομάδα του, ενώ στάθηκε και στο πρώτο γκολ των Κρητικών.

Λίσι: «Δεχθήκαμε το γκολ από ένα ατομικό λάθος, πρέπει να δουλέψουμε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αλέσιο Λίσι δεν είχε διάθεση για πολλά λόγια μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 2-1 από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στις σημαντικές ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του, ενώ υπογράμμισε πως το πρώτο γκολ που δέχθηκε ο «Δικέφαλος» προήλθε από ένα ατομικό λάθος.

Όσα δήλωσε ο Λίσι:

«Στο 0-0 είχαμε μερικές σημαντικές ευκαιρίες που θα έπρεπε να σημειώσουμε γκολ, αυτό δεν έγινε και από ένα ατομικό λάθος δεχθήκαμε το γκολ. Η ομάδα άσκησε πολλή πίεση, αυτό συνέβαλε στην αμυντική λειτουργία».

Για το τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η εικόνα:

«Να δουλέψουμε».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Της «γκρέμισε» το αήττητο με δυο γκολ του Εμπαπέ και έφτασε στο -3

00:00 AUTO MOTO

Formula 1: Ο Αντονέλι πανηγύρισε στο Τέξας και βλέπει τον τίτλο να πλησιάζει

23:40 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Τριφυλλιού μετά το διπλό στον Βόλο

23:36 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φασούλας: «Το γεγονός πλέον είναι η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης εντός της ΕΟΚ»

23:32 OPINION

Ο Ντέσερς είναι πάλι εδώ και ο Παναθηναϊκός με τον κόσμο του μέσα στη βροχή απολαμβάνει την κορυφή!

23:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Λιόλιος «άδειασε» τον Μαυραγάνη - Πήρε αποστάσεις από τη δράση του

23:15 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Φalcons: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

23:15 SUPER LEAGUE

Κόντης: «Είχα καιρό να "σκάσω" χαμόγελο, από τις πιο σημαντικές νίκες φέτος»

23:07 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Δεχθήκαμε το γκολ από ένα ατομικό λάθος, πρέπει να δουλέψουμε»

23:06 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε - Είναι αθώος», λέει ο δικηγόρος του Λιόλιου μετά την προφυλάκισή του

22:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ρεαλ Μαδρίτης: Ο Κανσέλο διώχνει πάνω στον Εμπαπέ και η «βασίλισσα» ανοίγει το σκορ

22:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Προφυλακίστηκαν Λιόλιος και Μαυραγάνης για το σκάνδαλο διαφθοράς στο μπάσκετ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας