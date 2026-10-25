Λίσι: «Δεχθήκαμε το γκολ από ένα ατομικό λάθος, πρέπει να δουλέψουμε»

Ο Αλέσιο Λίσι δεν είχε διάθεση για πολλά λόγια μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 2-1 από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στις σημαντικές ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του, ενώ υπογράμμισε πως το πρώτο γκολ που δέχθηκε ο «Δικέφαλος» προήλθε από ένα ατομικό λάθος.

Όσα δήλωσε ο Λίσι:

«Στο 0-0 είχαμε μερικές σημαντικές ευκαιρίες που θα έπρεπε να σημειώσουμε γκολ, αυτό δεν έγινε και από ένα ατομικό λάθος δεχθήκαμε το γκολ. Η ομάδα άσκησε πολλή πίεση, αυτό συνέβαλε στην αμυντική λειτουργία».

Για το τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η εικόνα:

«Να δουλέψουμε».