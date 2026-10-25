Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Τριφυλλιού μετά το διπλό στον Βόλο

Ο Παναθηναϊκός έκανε νικηφόρο πέρασμα από τον Βόλο με 1-0 βρίσκοντας το γκολ με τον Σίριλ Ντέσερς που με φοβερό πλασέ εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή σέντρα του Τετέι, με αποτέλεσμα το «Τριφύλλι» να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League.

O Tζέικομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίησή του τόσο για το αποτέλεσμα, όσο και για την απόδοση των ποδοσφαιριστών του, ενώ στάθηκε και στη φοβερή παρουσία περισσότερων από 16.000 φίλων του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Έτσι, μετά το τελικό σφύριγμα ο Δανός κατευθύνθηκε προς το μέρος των φιλάθλων των Πράσινων και τους χειροκρότησε για να τους ευχαριστήσει για τη στήριξή τους, παρά τη καταρρακτώδη βροχή.

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