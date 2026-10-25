Ο Ντέσερς είναι πάλι εδώ και ο Παναθηναϊκός με τον κόσμο του μέσα στη βροχή απολαμβάνει την κορυφή!

Αυτά τα διπλά δίνουν πρωτάθλημα.

Αυτά σε παιχνίδια-παγίδες τρεις ημέρες μετά το παιχνίδι στο Καζακστάν και το κουραστικό ταξίδι συνολικά 13 ωρών.

Ο Παναθηναϊκός με πέντε αλλαγές στην ενδεκάδα του από τον Νίστρουπ, πήγε, έκανε τη δουλειά και έφυγε. Πριν φύγουν οι παίκτες τραγούδησαν με τον κόσμο, που ήταν 15.000 και χόρευαν μέσα στη βροχή.

Ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτα κυρίαρχος από την αρχή μέχρι το τέλος το 0-1 τον αδικεί, αφού είχε δύο δοκάρια με Ντέσερς και Λιβάι και τέσσερις-πέντε καθαρές ευκαιρίες, για να πάρει τη νίκη με μεγαλύτερη έκταση. Ο Βόλος έβαλε το πούλμαν μπροστά από την εστία και είχε ένα γκολ που σωστά ακυρώθηκε σαν οφ-σάιντ και ένα σουτ, που δεν βρήκε στόχο προς το τέλος.

Σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με το παιχνίδι του δεν τον άφησε να πάρει ανάσα, τον πίεσε πολύ και βρήκε ένα εξαιρετικό γκολ με το καλημέρα στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Τετέι έκανε μία ωραία προσπάθεια από αριστερά, είδε τον Ντέσερς να κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, τον βρήκε με πάσα και ο Νιγηριανός με την μία πλάσαρε και σκόραρε και έκανε το 0-1.

Από κει και πέρα ο Παναθηναϊκός είχε ένα δοκάρι με τον Λιβάι και άλλη μία καλή ευκαιρία με τον Ντέσερς και έκανε διαχείρηση, όσο πέρναγε η ώρα. Ο Νίστρουπ έβγαζε τους παίκτες, που ήταν στα κόκκινα, όπως τον Τετέι, τον Αντίνο, τον Λιβάι, τον Σαλάχ Εντίν και έβαζε πιο φρέσκους παίκτες, όπως ήταν ο Ραστόντερ, ο Ταμπόρδα, ο Λούζα, ο Κυριακόπουλος.

Ολα πήγαν καλά, το διπλό ήρθε και πιο άνετα απ'ότι δείχνει το τελικό 0-1. Με 70-30 κατοχή και 23 τελικές από τις οποίες οι 7 ήταν στην εστία και άλλες δύο πήγαν στο δοκάρι, απέναντι στον Βόλο, που είχε μία τελική, που δεν βρήκε εστία. Και ο Παναθηναϊκός πέρασε από τον Βόλο, όπου ο Ολυμπιακός άφησε βαθμούς και η ΑΕΚ κέρδισε στο τέλος. Και μόλις τρεις ημέρες, μετά από το πιο κουραστικό ταξίδι, που θα κάνει φέτος.

Ο Ντέσερς οδηγεί με τα γκολ του την ομάδα από νίκη σε νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Τετέι μπαίνει στα παπούτσια του Ουναί και κάνει ένα σουπερ δίδυμο με τον Ντέσερς, ο Αντίνο δείχνει τώρα με αυτά, που κάνει αν αξίζει τα λεφτά του, ο Σαλάχ Εντίν χόρευε, όσο είχε δυνάμεις, όλοι οι αμυντικοί ήταν άψογοι και έτσι συνεχίστηκε το σερί νικών μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός ξεπερνάει όλες τις δυσκολίες, είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία και κοιτάει μπροστά κυρίως το ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα σε ένα καυτό ΟΑΚΑ, αλλά και το παιχνίδι κυπέλλου με τον Αρη την Τετάρτη. Κάτω την μπάλα και συνεχίζουμε...