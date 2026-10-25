«Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε - Είναι αθώος», λέει ο δικηγόρος του Λιόλιου μετά την προφυλάκισή του

Στη φυλακή οδηγούνται ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ο επιχειρηματίας συγκατηγορούμενός του, Μαυραγάνης, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή. Η απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους έγινε γνωστή έπειτα από πολύωρη διαδικασία.

Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, προχώρησε σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες αμέσως μετά την απόφαση, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του για την εξέλιξη της υπόθεσης και υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του είναι αθώος.

«Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι αθώος και θα αποδειχθεί αθώος».

Ο κ. Παπαϊωάννου άσκησε κριτική και στην αιτιολογία της απόφασης για την προσωρινή κράτηση, χαρακτηρίζοντάς την «χαμηλών πτήσεων», «δυσανάλογα ρηχή σε σχέση με το βάρος της υπόθεσης» και «ελλιποβαρή νομικά».

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά σήμερα η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε. Ωστόσο, δεν φοβόμαστε. Τέτοιοι πρώτοι γύροι κερδίζονται πολλές φορές από αυτούς που κατασκευάζουν την πραγματικότητα. Άλλος χαίρεται τελευταίος. Θα το δείτε», δήλωσε, επιμένοντας ότι η υπεράσπιση δεν θεωρεί πως έχει πληγεί από την εξέλιξη.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, υποστήριξε ότι η πολύωρη αναμονή δεν οδήγησε, κατά την άποψή του, σε μια νομικά επαρκή αιτιολόγηση της απόφασης, τονίζοντας: «Η αλήθεια υπέφερε σήμερα». Παράλληλα, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την υπομονή τους, διευκρινίζοντας ότι δεν θα απαντούσε σε ερωτήσεις εκείνη τη στιγμή.

Τι υποστήριξε ο Βαγγέλης Λιόλιος στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες για την απολογία του, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και φέρεται να υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είχαν ως στόχο την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της ΕΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να ενημέρωσε τον ανακριτή ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Κεντρικό στοιχείο της υπερασπιστικής του γραμμής φέρεται να αποτελεί ο ισχυρισμός ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί μια εικόνα σε βάρος του, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι στόχος του ήταν να αλλάξει τα κακώς κείμενα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Παράλληλα, φέρεται να κράτησε αποστάσεις από τη δράση του συγκατηγορουμένου του επιχειρηματία Μαυραγάνη, υποστηρίζοντας ότι εκείνος εμφανιζόταν να υπόσχεται σε πρόσωπα πως θα εξασφάλιζε τον ορισμό τους ως διαιτητών. Κατά τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, οι σχετικοί ορισμοί ανακοινώνονταν από τη Δευτέρα, γεγονός που, όπως φέρεται να υποστήριξε, άφηνε περιθώρια διαρροής πληροφοριών.

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στο σύστημα ορισμού διαιτητών, το οποίο, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο με δική του πρωτοβουλία. Το σύστημα βασίζεται σε ειδικό λογισμικό, με στόχο τον περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης, και εφαρμόζεται σε πρωταθλήματα, με εξαίρεση, προς το παρόν, την Α1.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βαγγέλης Λιόλιος επικαλέστηκε επίσης φορολογικούς ελέγχους της εταιρείας του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν διατυπωθεί παρατηρήσεις από τις φορολογικές Αρχές. Μεταξύ των στοιχείων που φέρεται να προσκόμισε περιλαμβάνεται έλεγχος του 2025 για τη διετία 2019-2020, ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς του, επεκτάθηκε στην προσωπική του περιουσία, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θυρίδες, στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, καθώς και στον Προμηθέα.

Τέλος, φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ασχολείται με τα αθλητικά.