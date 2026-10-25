Προφυλακίστηκαν Λιόλιος και Μαυραγάνης για το σκάνδαλο διαφθοράς στο μπάσκετ!

Στη φυλακή οδηγούνται ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος έχει παραιτηθεί πρόσφατα από τη θέση του, και ο επιχειρηματίας συγκατηγορούμενός του, Γιώργος Μαυραγάνης μετά τις απολογίες τους ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή.

Αποστάσεις από τη δράση του συγκατηγορουμένου του επιχειρηματία Μαυραγάνη φέρεται να κράτησε ο Λιόλιος, υποστηρίζοντας ότι εκείνος εμφανιζόταν να υπόσχεται σε πρόσωπα ότι θα εξασφάλιζε τον ορισμό τους ως διαιτητών, παρότι τα ονόματα των διαιτητών γίνονται γνωστά από τη Δευτέρα και, όπως φέρεται να υποστήριξε, υπήρχε η δυνατότητα να διαρρεύσουν οι σχετικές πληροφορίες.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις απολογίες της Δευτέρας (26/10), όταν θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα η εν ενεργεία διαιτητής Βάσω Τσαρούχα και οι πρώην διαιτητές και νυν μέλη της ΚΕΔ, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης, οι οποίοι επίσης αρνούνται τις κατηγορίες.

Η έρευνα, πάντως, δεν ολοκληρώνεται με τις συγκεκριμένες απολογίες. Αντιθέτως, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα ως κατηγορούμενοι.