Formula 1: Ο Αντονέλι πανηγύρισε στο Τέξας και βλέπει τον τίτλο να πλησιάζει

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Grand Prix του Τέξας, καθώς κατέκτησε τη νίκη στο Όστιν, διατηρώντας την pole position και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση. Ωστόσο, ο Ιταλός δεν κατάφερε να εξασφαλίσει από τώρα τον τίτλο, καθώς τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν του επέτρεψαν να πανηγυρίσει πρόωρα και θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι το Grand Prix του Μεξικού για την επόμενη ευκαιρία του.

Ο Αντονέλι πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό αγώνα, ελέγχοντας τον ρυθμό και διατηρώντας την πρωτοπορία μέχρι την καρό σημαία. Πίσω του, η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον, με τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Μαξ Φερστάπεν να ανεβαίνουν στη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα.

Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον, αφήνοντας πίσω του τον Λάντο Νόρις, ο οποίος περιορίστηκε στην πέμπτη θέση. Έκτος ήταν ο Ισάκ Χάντζαρ, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι κατέλαβε την έβδομη θέση. Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε όγδοος, διατηρώντας τις ελπίδες του για τον τίτλο, ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Λίαμ Λόσον και ο Πιερ Γκασλί.

Αντίθετα, ο αγώνας ολοκληρώθηκε πρόωρα για τους Όλι Μπέρμαν, Βάλτερι Μπότας και Φράνκο Κολαπίντο, οι οποίοι αποσύρθηκαν.

Η βαθμολογία οδηγών μετά τον αγώνα στο Όστιν: