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Βαθμολογία Super League: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ - Υποχώρησε ο ΠΑΟΚ

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά το τέλος της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Βαθμολογία Super League: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ - Υποχώρησε ο ΠΑΟΚ
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 του Βόλου για την 8η αγωνιστική της Super League, χάρη στο εξαιρετικό γκολ του Σίριλ Ντέσερς στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, έπειτα από υπέροχη δημιουργία του Ανδρέα Τετέι.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με το εμφατικό 5-0 της Καλαμάτας στο «Γ. Καραϊσκάκης», πανηγυρίζοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη του στη Super League και την έβδομη σε όλες τις διοργανώσεις. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος σημείωσε το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο. Οι Κρητικοί πήραν το προβάδισμα στο 38’ με τον Φούντα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια του Τσιφτσή έπειτα από εξαιρετική πάσα του Αϊτόρ. Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να αντιδράσουν, ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το παιχνίδι και στο 83’ διπλασίασε τα τέρματά του, με τον Ανδρούτσο να ευστοχεί από την άσπρη βούλα. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει στο 89’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Χατζηδιάκος πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Μπάνζα τη δεύτερη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ηρακλής - Κηφισιά 2-3

Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός 0-0

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0

Βόλος Elabet - Παναθηναϊκός 0-1

Άρης - Ατρόμητος 3-1

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 2-1

Η βαθμολογία

Vathmologia

*Στην ΠΑΕ Βόλος έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας περιόδου.

** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

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