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Ηρακλής - Κηφισιά 2-3: Σπουδαία ανατροπή και «διπλό» για την ομάδα του Λέτο που κοιτάζει... ψηλά

Μέσα σε εννέα λεπτά, η Κηφισιά έφερε «τούμπα» το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, επικρατώντας με 3-2 του «Γηραιού» και κάνοντας σημαντικό άλμα στη βαθμολογία της Super League.

Ηρακλής - Κηφισιά 2-3: Σπουδαία ανατροπή και «διπλό» για την ομάδα του Λέτο που κοιτάζει... ψηλά
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Σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε... ροντέο η Κηφισιά «άλωσε» το Καυτανζόγλειο, επικρατώντας εκτός έδρας του Ηρακλή με τρομερή ανατροπή (3-2) μέσα σε εννέα λεπτά για την 8η αγωνιστική της Super League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δις με τους Τσάκλα (14') και Ίβι Λόπεθ (54'), όμως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έβγαλε αντίδραση και χαρακτήρα.

Ο Αντόνισε ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 (33'), ενώ παρότι ο Ηρακλής πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ, η Κηφισιά «χτύπησε» στο τελευταίο τέταρτο.

Ο Πόμπο με σουτ που κόντραρε μέσα από την περιοχή ισοφάρισε σε 2-2 στο 77', προτού ο Σαγάλ με πανέμορφη κεφαλιά στο 86' γράψει το τελικό 2-3, χαρίζοντας στην ομάδα των Βορείων Προαστίων ένα σπουδαίο «διπλό».

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια (70' Σαντέ Σίλβα), Σουρλής (82' Καϊμπουέ), Ραντόγια (58' Κράιντς), Νανού, Νιζέτ, Ίβι Λόπεθ (82' Κόλιτς), Μάρκες

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Άιμα, Αμπάντα (58' Πολυκράτης), Σαγάλ, Γιάγκνε (58' Μπένι) (70' Ζέρσον Σόουζα), Ρουκουνάκης, Αντόνισε (84' Ούγκο Σόουζα), Χριστόπουλος (58' Κυριόπουλος), Πόμπο

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