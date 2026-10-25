Άρης - Ατρόμητος 3-1: «Καθάρισαν» την υπόθεση νίκη μέσα σε 27 λεπτά οι «κιτρινόμαυροι»

Ο Άρης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο 45λεπτο, βρίσκοντας τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και περιορίζοντας σημαντικά την επιθετική δραστηριότητα του αντιπάλου του. Στο δεύτερο μέρος διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του και έφτασε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου διεύρυνε το αήττητο σερί της στα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος και στα πέντε συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Κυπέλλου. Αντίθετα, ο Ατρόμητος γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα του στη Super League και την τέταρτη σε όλες τις διοργανώσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Άρης ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ μόλις στα πρώτα λεπτά. Ο Γκαρέ εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά με πάσα προς τον Μπρούμα, ο οποίος έκανε τη σέντρα, με τον Φαμπιάνο να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

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Η απάντηση του Ατρόμητου ήταν άμεση. Ο Τσούμπερ έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας και ο Σερτζίνιο, με δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Βέλιο, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πιθανό χέρι του Μάγκνουσον στην αρχή της φάσης, ωστόσο το γκολ μέτρησε μετά τον έλεγχο του VAR.

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Στο 23ο λεπτό, οι Θεσσαλονικείς ανέκτησαν το προβάδισμα. Ο Ράτσιτς έδωσε την πάσα στον χώρο, ο Καντεβέρε επιχείρησε δυνατό σουτ, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε και ο Κουαμέ πήρε το ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 2-1.

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Η πίεση του Άρη συνεχίστηκε και τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε και το τρίτο γκολ. Ο Ράτσιτς έβγαλε κάθετη πάσα στον Πετρίς, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και με ένα δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία του Χουτεσιώτη διαμόρφωσε το 3-1, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του πριν από την ανάπαυλα.

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Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός έπεσε, με τον Άρη να διατηρεί τον έλεγχο και να μην επιτρέπει στον Ατρόμητο να απειλήσει ουσιαστικά. Η πρώτη τελική προσπάθεια των φιλοξενούμενων ήρθε στο 71’, όταν το σουτ του Τσούμπερ πέρασε άουτ. Επτά λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης επιχείρησε νέο δυνατό σουτ, με τον Βέλιο να μπλοκάρει την μπάλα.

Στο 84’, ο Ράτσιτς εκτέλεσε απευθείας φάουλ, με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μιρ έκανε σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ.

Το 3-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Άρη να παίρνει μια σημαντική νίκη και να συνεχίζει την ανοδική του πορεία.

Άρης - Ατρόμητος 3-1

Γκολ: 3' Φαμπιάνο, 23' Κουαμέ, 27' Πετρίς - 9' Σερτζίνιο.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Κίτρινες: 33' Σούταλο, 40' Πετρίς - 69' Παπαδόπουλος, 82' Μουντές, 86' Πνευμονίδης.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Χόνγκλα, Ράτσιτς (94' Ντέλε - Μπασίρου), Γκαρέ (94' Ντιαλό), Μπρούμα (67' Μπουσαΐντ), Κουαμέ (78' Ράφα Μιρ), Καντεβέρε (78' Γένσεν).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον (46' Μουντές), Τσιγγάρας (93' Τζοβάρας), Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί, Γκαρθία (46' Οφόρι), Περέα (80' Τσιλούλης), Τσούμπερ, Σερτζίνιο (61' Πνευμονίδης).